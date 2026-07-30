Familie mit Kleinkindern startete Wanderausflug, Heli rückt aus

Eine vierköpfige Familie aus Deutschland ist am Mittwoch am Schafberg in Gargellen (Vorarlberg) in eine alpine Notlage geraten. Ein Polizeihubschrauber brachte die Eltern und ihre beiden Kleinkinder unverletzt in Sicherheit.

Am Mittwochnachmittag, dem 29. Juli 2026, war eine Familie aus Deutschland mit ihren beiden Kindern im Alter von vier und zwei Jahren im Bereich des Schafbergs in Gargellen (Bezirk Bludenz) in Vorarlberg unterwegs. Von der Bergstation der Schafbergbahn aus wanderte sie auf dem unteren Wanderweg in Richtung Gafierjoch. Im Bereich des Schafbergsees entschied sich die Familie jedoch, den markierten Wanderweg zu verlassen, um zum höher gelegenen Steig in Richtung Gargellner Köpfe aufzusteigen.

Familie konnte weder vor noch zurück

Der Aufstieg endete schließlich in einer steilen, mit Gras und Geröll durchsetzten Rinne. Rund 20 Meter unterhalb des Wanderwegs kam die Familie nicht mehr weiter. Ein gefahrloses Fortsetzen der Tour war ebenso wenig möglich wie eine Rückkehr über die bereits zurückgelegte Route. Die Wanderer verständigten daraufhin die Einsatzkräfte über den Notruf. Die Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle Vorarlberg“ rückte zur Einsatzstelle aus und barg die vierköpfige Familie mithilfe eines 20 Meter langen Taus aus dem unwegsamen Gelände. Alle vier Personen blieben laut Polizei unverletzt.