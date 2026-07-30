Jetzt ist es fix: Beliebter Kroatien-Hotspot verbietet nächtlichen Alkoholverkauf

Die Pläne sind jetzt Realität: Split hat ein nächtliches Alkoholverbot beschlossen. Während der Sommersaison dürfen Supermärkte, Kioske und Tankstellen zwischen 21 und 6 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen.

Nun macht Split als eine der ersten Städte ernst.

Nun macht Split als eine der ersten Städte ernst.

Was bislang nur angekündigt war, ist nun beschlossen: Die kroatische Küstenstadt Split führt während der Sommersaison ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot ein, 5 Minuten hat bereits im Vorfeld berichtet: Kroatische Urlaubsorte wollen Verkauf von Alkohol einschränken. Damit setzt die Stadt eine Maßnahme um, über die bereits seit Wochen diskutiert wurde. Ziel ist es, den ausufernden Partytourismus einzudämmen und Anwohner zu entlasten.

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Das war bisher bekannt

Bereits Ende Mai hatte das kroatische Parlament eine Gesetzesänderung beschlossen, die Städten und Gemeinden erlaubt, den Verkauf von Alkohol zeitlich einzuschränken. Damals berichteten wir bereits, dass beliebte Urlaubsziele wie Split, Hvar oder Zadar entsprechende Maßnahmen prüfen. Hintergrund sind immer wieder Beschwerden über Lärm, Vermüllung und Exzesse während der Hauptreisezeit. Nun macht Split als eine der ersten Städte ernst.

Alkoholverkauf von 21 bis 6 Uhr verboten

Der Stadtrat hat die neue Verordnung am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen. Sie gilt jährlich vom 1. Juni bis 15. September. In diesem Zeitraum darf zwischen 21 Uhr abends und 6 Uhr morgens kein Alkohol mehr verkauft werden.

Betroffen sind unter anderem: Supermärkte

Kioske

Tankstellen

Verkaufsstände

Märkte

Getränkeautomaten

sämtliche weitere Verkaufsstellen

Die Geschäfte dürfen zwar geöffnet bleiben, alkoholische Getränke dürfen in dieser Zeit jedoch nicht über den Ladentisch gehen.

Restaurants und Bars bleiben ausgenommen

Wer den Abend in einem Restaurant, einer Bar oder einem Nachtclub verbringt, muss sich allerdings keine Sorgen machen. Die Gastronomie ist von der neuen Regelung ausgenommen. Dort darf weiterhin Alkohol ausgeschenkt werden. Gerade dieser Punkt sorgte im Stadtrat für Kritik. Oppositionspolitiker bemängelten, dass die Maßnahme den Alkoholkonsum nicht vollständig eindämmen werde. Die Stadt begründet den Schritt mit den zunehmenden Problemen während der Urlaubssaison.

Genannt werden unter anderem: nächtliche Ruhestörungen,

unangemessenes Verhalten von Feiernden,

Verschmutzung öffentlicher Plätze,

eine höhere Belastung für Polizei, Rettung und Krankenhäuser.

Vor allem rund um den historischen Diokletianpalast und die Altstadt soll künftig besonders streng kontrolliert werden.

Hohe Strafen bei Verstößen

Wer sich nicht an die neuen Regeln hält, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Für Verstöße gegen das Alkoholverkaufsverbot sind laut den kroatischen Bestimmungen Geldstrafen zwischen 5.000 und 39.810 Euro vorgesehen. Mit der neuen Verordnung sendet Split ein deutliches Signal: Die Stadt will auch in Zukunft ein beliebtes Urlaubsziel bleiben, allerdings mit weniger Exzessen und mehr Rücksicht auf die Menschen, die dort leben.