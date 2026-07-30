Großeinsatz in Tirol: Waldbrand breitet sich auf mehrere Hundert Quadratmeter aus

Im Ortsteil Zedlach brach gegen 13.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Waldbrand aus. Weil sich die Flammen in steilem und schwer zugänglichem Gelände ausbreiten, kämpfen Einsatzkräfte auch aus der Luft gegen das Feuer.

Mehrere Anwohner bemerkten den Brand und setzten umgehend den Notruf ab. Kurz darauf verschafften sich die Crew des Polizeihubschraubers „Libelle“ und die Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr Matrei bei einem Erkundungsflug einen Überblick über die Lage. Schnell zeigte sich, dass die Löscharbeiten alles andere als einfach werden. Das unwegsame Gelände erschwert den Zugang für die Einsatzkräfte erheblich. Bis etwa 17 Uhr hatte sich der Brand bereits auf eine Fläche von rund 250 bis 350 Quadratmetern ausgedehnt. Ein „Brandaus“ konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben werden. Die Löscharbeiten dauern noch an.

©Thomas Kaiser

Großaufgebot im Einsatz

Um den Brand einzudämmen, wurden zahlreiche Kräfte nachalarmiert. Insgesamt standen beziehungsweise stehen vier Löschhubschrauber im Einsatz, darunter zwei Polizeihubschrauber und zwei Hubschrauber privater Unternehmen. Zusätzlich rückten Feuerwehren aus Matrei in Osttirol, Virgen, Prägraten am Großvenediger, Nikolsdorf, Huben und Kals am Großglockner aus. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte auch von örtlichen Landwirten, die mit Traktoren und Güllefässern Löschwasser transportierten und bei der Einsatzlogistik halfen. Auch die Polizei war im Einsatz. Wie es zu dem Waldbrand kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Einsatzkräfte arbeiten weiterhin daran, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Angaben zu Verletzten lagen vorerst nicht vor.