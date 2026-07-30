Wasser wird knapp: Bereits 40 Orte kämpfen mit Versorgungsproblemen

Die Hitze zeigt immer drastischere Folgen: In Oberösterreich wird das Trinkwasser in zahlreichen Gemeinden knapp. Teilweise bleiben Hochbehälter leer, Brunnen versiegen und sogar die Feuerwehr muss bereits Wasser liefern.

Die anhaltende Trockenheit setzt Oberösterreich massiv zu. Während Regen weiter ausbleibt, verschärft sich die Lage in immer mehr Gemeinden. Rund 40 Orte melden bereits Probleme bei der Wasserversorgung, in einigen Fällen müssen zusätzliche Quellen aktiviert werden, andernorts steht sogar die Feuerwehr bereit, um Trinkwasser anzuliefern.

Grundwasser auf historischem Tief

Nach Angaben des Landes befinden sich rund 90 Prozent der Grundwassermessstellen unter dem üblichen Niveau. Etwa 30 Prozent weisen bereits sehr niedrige Wasserstände auf, weitere 60 Prozent liegen ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt. Die Ursache ist die außergewöhnliche Trockenheit der vergangenen Monate. Im Juli fielen in Oberösterreich bislang lediglich 38 Millimeter Niederschlag, üblich wären rund 129 Millimeter. Auch über das gesamte Jahr gesehen fehlt ein großer Teil des Regens.

Hochbehälter füllen sich nicht mehr

Die Auswirkungen sind bereits deutlich spürbar. In mehreren Gemeinden liefern Quellen so wenig Wasser, dass sich die Hochbehälter selbst in der Nacht nicht mehr vollständig auffüllen. In einer Ortschaft im Bezirk Rohrbach sind rund 100 Menschen betroffen. Sollte sich die Situation weiter verschärfen, muss die Feuerwehr Trinkwasser anliefern. Auch im Bezirk Perg kämpfen rund 550 Einwohner mit Wasserknappheit.

Notversorgung bereits angelaufen

In einer Gemeinde im Bezirk Kirchdorf wurde bereits eine zusätzliche Quelle als Notversorgung aktiviert. Im Stodertal fehlen derzeit täglich rund 9.000 Liter Wasser. Dort wird bereits die Versorgung mit Tankfahrzeugen vorbereitet. Auch aus den Bezirken Wels-Land, Vöcklabruck, dem Innviertel und dem Salzkammergut werden sinkende Quellschüttungen und erste Versorgungsengpässe gemeldet. Die Stadt Grieskirchen hat bereits eine Wassersparverordnung erlassen. Umweltlandesrat Stefan Kaineder ruft die Bevölkerung zu einem sparsamen Umgang mit Trinkwasser auf. Das Bewässern von Rasenflächen oder das Befüllen privater Pools sollte derzeit vermieden werden. Gleichzeitig fordert das Land Gemeinden auf, ihre Wasserversorgung krisenfester zu machen, etwa durch zusätzliche Quellen, Notleitungen und eine stärkere Vernetzung der Wasserversorger.