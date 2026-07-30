Traurige Gewissheit nach schwerem Unfall auf der B96: Steirer (63) verstorben

Nach dem schweren Frontalzusammenstoß auf der Murtal Straße gibt es nun die traurige Gewissheit: Der 63-Jährige Fahrer, der mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen worden war, ist einen Tag später gestorben.

Jener 63-jährige Auto-Lenker, der am Mittwoch nach einer Frontalkollision lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Donnerstag im LKH Klagenfurt verstorben.

Jener 63-jährige Auto-Lenker, der am Mittwoch nach einer Frontalkollision lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Donnerstag im LKH Klagenfurt verstorben.

Jener 63-jährige Auto-Lenker, der am Mittwoch nach einer Frontalkollision lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Donnerstag im LKH Klagenfurt verstorben.

Zunächst lebensgefährlich verletzt

Wie 5 Minuten berichtet, war der Mann aus dem Bezirk Murau am 29. Juli gegen 14.30 Uhr auf der B96 von Murau in Richtung Scheifling unterwegs, hier nachzulesen: Bei Frontalkollision eingeklemmt: Steirer lebensgefährlich verletzt. Im Bereich Frojach geriet sein Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Wagen einer entgegenkommenden 61-jährigen Lenkerin. Der 63-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen ins LKH Klagenfurt.

63-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlag der Mann einen Tag nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen. Die 61-jährige Autofahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ihre 90-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Ermittlungen laufen weiter

Warum der 63-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, ist weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits nach dem Unfall eine Blutabnahme angeordnet, um eine mögliche Alkoholisierung des Mannes abzuklären. Die B96 war nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt. Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei und der Rettungshubschrauber standen im Großeinsatz. Nun endet der tragische Verkehrsunfall mit einer traurigen Nachricht: Der 63-Jährige konnte trotz intensiver medizinischer Versorgung nicht gerettet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2026 um 21:44 Uhr aktualisiert