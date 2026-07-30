Flammen nahe der Steiermark: Waldbrand breitet sich auf 5.000 Quadratmeter aus

Nur wenige Kilometer von der Steiermark entfernt im Gemeindegebiet von Weyer kämpfen mehr als 130 Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand. Das Feuer hat bereits eine Fläche von rund 5.000 Quadratmetern erfasst.

Nach ersten Schätzungen stehen bereits etwa 5.000 Quadratmeter Wald in Flammen. Die Feuerwehren kämpfen nach wie vor gegen die Flammen an.

Nach ersten Schätzungen stehen bereits etwa 5.000 Quadratmeter Wald in Flammen. Die Feuerwehren kämpfen nach wie vor gegen die Flammen an.

Die anhaltende Hitze und Trockenheit machen sich erneut bemerkbar: Nahe der steirischen Grenze ist am Donnerstagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Betroffen ist ein Waldstück im Gemeindegebiet von Weyer (Oberösterreich), unweit von St. Gallen in der Steiermark. Das Feuer breitete sich rasch aus und hält die Einsatzkräfte weiterhin in Atem.

Brand auf rund 1.100 Metern Seehöhe

Das Feuer brach im Bereich der Schüttbauernalm auf rund 1.100 Metern Seehöhe aus. Die Flammen breiteten sich im felsigen und schwer zugänglichen Gelände aus, was die Löscharbeiten erheblich erschwert. Nach ersten Schätzungen stehen bereits etwa 5.000 Quadratmeter Wald in Flammen. Um den Brand einzudämmen, wurde ein Großaufgebot alarmiert. Insgesamt stehen elf Feuerwehren, vier aus der Steiermark und sieben aus Oberösterreich, mit rund 130 Feuerwehrleuten im Einsatz. Zusätzlich wurden mehrere Löschhubschrauber angefordert, darunter auch eine „Libelle“ des Innenministeriums aus Salzburg. Aus der Luft soll verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitet.

Hitze erhöht Waldbrandgefahr

Der aktuelle Einsatz reiht sich in eine Serie von Waldbränden ein, die in den vergangenen Tagen gemeldet wurden. Die Kombination aus hohen Temperaturen, anhaltender Trockenheit und ausgetrocknetem Waldboden sorgt derzeit für eine besonders hohe Waldbrandgefahr, nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen Teilen Europas. Die Behörden appellieren deshalb eindringlich, im Wald besonders vorsichtig zu sein. Schon ein kleiner Funke oder eine offene Flamme können ausreichen, um einen Brand auszulösen. Die Löscharbeiten in Weyer dauern derzeit an. Ein „Brand aus“ konnte am Donnerstagabend noch nicht gegeben werden.