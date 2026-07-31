Inflation fix, alle Pensionisten betroffen: So viel „verlieren“ Millionen Österreicher

Während die Pensionserhöhung für 2027 schon länger fix ist, steht nun auch der voraussichtliche Koeffizient für die Erhöhung - die Inflation von August 2025 bis Juli 2026 fest. Was Pensionisten im Vergleich dazu verlieren.

Nicht zur Ruhe kommen die Diskussionen rund um Österreichs Pensionisten. Während mittlerweile schon zwei Regierungsparteien offen über eine mögliche Änderung des Antrittsalters nachdenken und auch eine Pensionistenvertreterin gewissen Anpassungen nicht mehr vollkommen abgeneigt scheint, hat noch ein anderes Thema vor einigen Wochen die Berichterstattung dominiert: die Pensionserhöhungen des kommenden Jahres. Aufgrund der allgemeinen Sparmaßnahmen müssen auch Pensionisten Abstriche machen. Konkret werden ab Jänner 2027 Pensionen bis 6.930 Euro brutto um 2,95 Prozent angehoben, die Ausgleichszulage steigt um 3,3 Prozent an. Bekommt man mehr als 6.930 Euro, wird die Pension um einen Fixbetrag von 204,44 Euro erhöht. Was das konkret am Konto bedeutet, erfahrt ihr hier: Pensionserhöhung 2027: So viel Geld bekommen Millionen Österreicher mehr.

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3,4 Prozent als „zugrundeliegende“ Inflation

Eigentlich werden die Pensionen anhand der Jahresinflation von August 2025 bis Juli 2026 angehoben. Nachdem es nun auch einen ersten Anhaltspunkt für die Juli-Inflation gibt (laut Schnellschätzung der Statistik Austria 2,7 Prozent), ist auch klar, was Österreichs Pensionisten im Vergleich zu einer vollständigen Inflationsabgeltung wohl verlieren werden. „Auf Grundlage der vom Sozialministerium verwendeten Berechnungsmethode wird der Richtwert zur Anpassung der Pensionen voraussichtlich 3,4 Prozent lauten“, so die Statistik Austria gegenüber 5 Minuten. Man erklärt aber auch, dass der Wert noch den vorläufigen Wert für Juni 2026 und die Schnellschätzung für Juli 2026 beinhalten würde und sich daher noch ändern könne. Bleibt es allerdings bei jenen 3,4 Prozent, was aktuell durchaus realistisch und wahrscheinlich scheint, würde das Sparpaket tatsächlich alle Pensionisten – und damit auch Ausgleichszulagenbezieher – betreffen.

Wie viel Geld Pensionisten in Österreich 2027 wirklich „verlieren“

Bernhard Angeler, der das online-Tool rechner.at betreut, hat für 5 Minuten exklusiv einige Werte berechnet, was das nun bedeutet. Dabei ist zu beachten, dass der genannte Verlust im Verhältnis zu einer vollen Inflationsabgeltung (von 3,4 Prozent) liegt. Heißt konkret: Ausgleichszulagenbezieher verlieren im Vergleich zur vollen Inflationsabgeltung rund 17 Euro im Jahr. Deutlich mehr ist es für jene Personen, die mehr als die Ausgleichszulage (2026 sind das 1.308,39 Euro brutto) bekommen. Bei 1.500 Euro liegt der Verlust etwa schon bei knapp 88 Euro netto, bei 2.000 hat man mit etwa 77 Euro netto weniger einen geringeren Verlust. Das liegt unter anderem am Pensionistenabsetzbetrag, so Angeler gegenüber 5 Minuten. Was die höhere Inflation im Vergleich zur Pensionsanpassung an Netto-Verlust etwa auch für durchschnittliche Pensionen von Frauen (ca. 1.705 Euro brutto) und Männer (ca. 2.435 Euro brutto) bedeutet, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.

Brutto 2026 Netto-„Verlust“ pro Jahr bei Inflation von 3,4 Prozent 1.308,39 Euro ca. 17 Euro 1.500 Euro ca. 88 Euro 1.705 Euro ca. 83 Euro 2.000 Euro ca. 77 Euro 2.435 Euro ca. 93 Euro

Pensionserhöhung unter Inflation „langfristig spürbarer Verlust“

Von einem „langfristig spürbaren Verlust“ spricht in dem Zusammenhang etwa auch Angeler. Denn obwohl wenige Euro im Monat Differenz zunächst gering wirken würden, bauen Pensionserhöhungen aufeinander auf. Heißt: „Eine niedrige Anpassung wirkt auch in den Folgejahren weiter. Zusammen mit der gebremsten Steueranpassung ergibt sich dadurch langfristig ein spürbarer Verlust“, weiß der Experte.

Was eine Jahresinflation von 3,3 Prozent bedeuten würde

Sollte sich die Inflation doch noch so weit nach unten korrigieren, dass es auf 3,3 Prozent über das Jahr (von August 2025 bis Juli 2026) gesehen hinausläuft, würde zumindest die Ausgleichszulage nicht an Kaufkraft verlieren und die Inflation vollkommen abgegolten bekommen. Was das dementsprechend für die übrigen Pensionen in dem Fall bedeuten würde, könnt ihr hier nachlesen: Pensionserhöhung 2027 fix: Tabelle zeigt, wie viel du verlieren könntest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 09:22 Uhr aktualisiert