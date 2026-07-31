14-Jähriger wegen mutmaßlicher Anschlagspläne in Untersuchungshaft

In Tirol ist ein 14-jähriger österreichischer Staatsbürger wegen des Verdachts des versuchten Beitrags zu terroristischen Straftaten festgenommen worden und befindet sich in Untersuchungshaft.

Ein 14-jähriger österreichischer Schüler aus Tirol ist am 20. Juli wegen des Verdachts des versuchten Beitrags zu terroristischen Straftaten festgenommen worden und befindet sich in Untersuchungshaft. Das bestätigte die Innsbrucker Staatsanwaltschaft gegenüber Medien. Den entscheidenden Hinweis auf den Jugendlichen lieferte ein ausländischer Partnerdienst, der mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) zusammenarbeitet.

Über Telegram ausgetauscht

Der Jugendliche soll sich über den Messenger-Dienst Telegram mit einem Gleichgesinnten aus Schweden über Anschlagspläne ausgetauscht haben. Im angeblichen Visier standen dabei jüdische und muslimische Einrichtungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe sich der Jugendliche in Chats mit anderen über Attentate ausgetauscht. Die Festnahme erfolgte an der Adresse des Schülers.

Hausdurchsuchung beim Jugendlichen

Bei der Hausdurchsuchung durch Ermittler des Landesamtes Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung (LSE) wurden Propaganda-Material, ein Kampfmesser sowie eine Air-Soft-Waffe sichergestellt. Laut Medienberichten wurden zudem eine Stichschutzweste mit Schwedenpatch, eine schwarze FFP2-Maske mit Totenschädel und Zeichen des Dritten Reichs beschlagnahmt. Darüber hinaus fanden die Ermittler zwei taktische Helme, wobei einer mit einer GoPro-Kamera ausgerüstet gewesen sein soll. Es gilt die Unschuldsvermutung.