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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man eine Bergrettung.
Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.
Tirol
31/07/2026
Beim Wandern

Schwerer Sturz in Tirol: Urlauber fällt drei Meter in Bachbett

Ein Ausflug in die Rosengartenschlucht in Tirol endete für einen 79-jährigen Niederländer im Krankenhaus. Als er nach einem Geländer greifen wollte, verlor er das Gleichgewicht und stürzte mehrere Meter tief in ein Bachbett.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in der Rosengartenschlucht in Imst. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 79-jähriger Urlauber aus den Niederlanden nach einem Geländer greifen, verfehlte dieses jedoch. Dadurch verlor er das Gleichgewicht und stürzte über den Wegrand in das darunterliegende Bachbett. Bei dem Sturz zog sich der 79-Jährige schwere Verletzungen am Arm zu. Die alarmierte Bergrettung Imst barg den Verletzten aus dem unwegsamen Gelände. Anschließend wurde der Mann vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

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