Gülle läuft Richtung Attersee: Großer Umwelteinsatz dauert seit Stunden an

Ein Gülleaustritt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb hat einen Großeinsatz in Unterach am Attersee ausgelöst. Die Feuerwehr versucht seit Stunden zu verhindern, dass weitere Verunreinigungen in den Attersee gelangen.

Eine bislang unbekannte Menge Gülle trat aus einer Güllegrube aus und floss über einen Graben in Richtung Attersee.

Eine bislang unbekannte Menge Gülle trat aus einer Güllegrube aus und floss über einen Graben in Richtung Attersee.

Ein technisches Gebrechen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Unterach am Attersee hat am Freitagvormittag einen umfangreichen Umwelteinsatz ausgelöst. Eine bislang unbekannte Menge Gülle trat aus einer Güllegrube aus und floss über einen Graben in Richtung Attersee. Zahlreiche Einsatzkräfte arbeiten seit Stunden daran, eine größere Umweltverschmutzung zu verhindern.

©C. Stoxreiter Steg gesperrt.

Feuerwehr errichtet Dämme gegen die Ausbreitung

Die Freiwillige Feuerwehr Unterach wurde gegen 8.20 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Gülle bereits in einem Graben ausgebreitet. „Bei unserem Eintreffen war die Gülle in einem Graben schon in Richtung Attersee unterwegs. Wir errichteten mit Sandsäcken an drei Stellen jeweils Ministaudämme“, schildert Einsatzleiter Walter Höllermann. Durch diese Sofortmaßnahmen konnte die weitere Ausbreitung zunächst eingedämmt werden.

©C. Stoxreiter Die Kräfte sind noch im Einsatz.

Landwirte unterstützen bei den Arbeiten

Anschließend wurden die aufgestauten Bereiche mit Unterstützung mehrerer Landwirte abgesaugt. Gleichzeitig spülten die Einsatzkräfte den betroffenen Graben mit mehreren tausend Litern Wasser und pumpten auch dieses wieder ab. Währenddessen suchte der betroffene Landwirt mit einem Bagger nach der Ursache des technischen Defekts. Auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft wurde zusätzlich ein kleiner Bereich am Ufer des Attersees vorübergehend gesperrt. Die Absicherung übernahmen die Feuerwehr an Land sowie die Wasserrettung auf dem See.

©C. Stoxreiter Eine bislang unbekannte Menge Gülle trat aus einer Güllegrube aus und floss über einen Graben in Richtung Attersee.

Einsatz dauert bereits rund sieben Stunden

Der Umwelteinsatz ist noch immer nicht beendet. Insgesamt stehen 28 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserrettung, Polizei, Bezirkshauptmannschaft, Abschnittsfeuerwehrkommando sowie mehrere Landwirte im Einsatz.