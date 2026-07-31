Extreme Unwetter im Anmarsch: Alarmstufe Rot in 6 Bundesländern

Schluss mit der Ruhe: Schon seit Mittag brodelt es im Süden entlang der Alpen. Aus ersten Quellwolken entwickeln sich blitzschnell kräftige Schauer und Unwetter. Am späten Nachmittag erreicht die Gewitteraktivität ihren Höhepunkt.

Erste heftige Gewitter haben sich am frühen Nachmittag über Kärnten und dem Salzburger Lungau entladen. Da die Zellen nur sehr langsam Richtung Osten weiterziehen, schlägt die UBIMET-Unwetterzentrale Alarm: Für ein großes Gebiet, das sich über mehrere Bundesländer erstreckt, gilt mittlerweile Warnstufe Rot.

Lage in Tirol, Salzburg und Kärnten spitzt sich zu

Ab 16 Uhr kann es teilweise ordentlich krachen, auch Hagel und Überflutungen sind möglich. Besonders von Vorarlberg über Tirol, Salzburg und Kärnten bis ins Innviertel drohen teils heftige Wärmegewitter. Die heftigsten Entladungen werden m Westen erwartet. Vereinzelt muss auch in der Obersteiermark und im Osten mit Entladungen gerechnet werden. Begleitet werden die Unwetter zudem von auffrischendem Westwind, der stellenweise Sturmböen im Gepäck hat.

©UWZ In Vorarlberg, Tirol, Kärnten, Salzburg, Steiermark sowie Niederösterreich gilt aktuell die höchste Warnstufe.

Hagel-und Überflutungsgefahr Hagel: Zu Beginn drohen lokal dicke Hagelkörner mit bis zu 5 cm Durchmesser.

Starkregen: Im Verlauf wird Sintflut-Regen zur Hauptgefahr.

Folgen: Wegen der langsamen Zuggeschwindigkeit drohen lokale Überschwemmungen und vereinzelte Hangrutschungen.

Aussichten für die Nacht

Im Flachland bleibt es dagegen meist trocken und sonnig. Lediglich hohe Eisschirme (Ambosse) der Alpengewitter können den Sonnenschein im Norden zeitweise dämpfen. Gegen Abend klingen die Gewitter ab und es wird vorübergehend ruhig. In der zweiten Nachthälfte zieht von Westen her – allen voran über Vorarlberg, Tirol und Salzburg – eine neue Schauer- und Gewitterfront auf. Nach aktuellem Stand bleibt es hierbei aber wohl unter den Unwetter-Schwellenwerten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 16:33 Uhr aktualisiert