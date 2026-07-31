Inflation kühlt ab: Mehrwertsteuersenkung drückt Teuerung auf 2,7 Prozent

Laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria wird die Inflationsrate im Juli 2026 voraussichtlich bei 2,7 Prozent liegen. Gegenüber dem Vormonat Juni sinkt das Preisniveau damit voraussichtlich um 0,1 Prozent.

Die Inflation schwächt sich im Juli 2026 voraussichtlich von 3,2 auf 2,7 Prozent ab. Wie Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk mitteilt, lässt sich etwa die Hälfte dieses Rückgangs durch günstigere Lebensmittel erklären. Durch die Verringerung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von 10 auf 4,9 Prozent ab dem 1. Juli sanken die Preise für Nahrung, Alkohol und Tabak im Jahresvergleich leicht um 0,1 Prozent.

Stärksten Preisanstieg verzeichnete der Dienstleistungssektor

Auch bei den Industriegütern verlangsamte sich der Preisanstieg im Vergleich zum Vormonat leicht von 1,1 auf 0,8 Prozent. Den stärksten Preisanstieg verzeichnete hingegen der Dienstleistungssektor, wo die Teuerung unverändert bei hohen 4,4 Prozent verharrte. Bei der Energie zog die Inflation leicht an – von 5,4 im Juni auf 5,7 Prozent im Juli. Der Wiederausbruch des Konflikts zwischen den USA und dem Iran führte dabei insbesondere in der zweiten Julihälfte zu spürbaren Preissprüngen bei Treibstoffen und Heizöl.

Kocher warnt: Inflation könnte schon bald wieder steigen

Während SPÖ und ÖVP die positiven Effekte der Mehrwertsteuersenkung auf die Lebensmittelpreise begrüßten, blickt der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank Martin Kocher verhaltener auf die Entwicklung. Er warnte vor dem anhaltenden Preisdruck im Dienstleistungsbereich sowie vor geopolitischen Unwägbarkeiten, die die Energiepreise – und damit die gesamte Inflationsentwicklung – schnell wieder nach oben treiben könnten.