Übergewicht bei Volksschülern: „Foodwatch“ fordert eine Zuckersteuer

Erwachsene nehmen täglich fast 92 Gramm Zucker zu sich - erlaubt wären maximal 50 Gramm. Die Organisation Foodwatch fordert deshalb eine Steuer auf Zuckergetränke.

Bereits am 3. August haben die Menschen in Österreich so viel Zucker verzehrt, wie für das gesamte Jahr empfohlen wird. Wie Foodwatch am Freitag, dem 31. Juli 2026, mitteilte, liegt der tägliche Konsum von Erwachsenen mit knapp 92 Gramm weit über dem WHO-Richtwert von maximal 50 Gramm (zehn Prozent der Energiezufuhr). Die NGO verlangt daher eine Steuer auf gesüßte Getränke.

Weltweit bereits 100 Länder mit Süßgetränke-Steuer

Global haben bereits über 100 Länder, inklusive zwölf EU-Staaten, eine Steuer auf Süßgetränke etabliert. Deutschland zieht 2028 nach. Beispiele wie Großbritannien belegen, dass die Abgabe Hersteller zur Anpassung ihrer Rezepturen bewegt. Auch eine vom österreichischen Gesundheitsministerium beauftragte Studie empfiehlt das Modell als wirksamen Schritt für die Volksgesundheit.

Bereits im Volksschulalter sind jedes vierte Mädchen und jeder dritte Bub von Übergewicht betroffen

Nach Angaben von Foodwatch leidet in Österreich bereits jedes vierte Mädchen und jeder dritte Volksschulbub an Übergewicht oder Adipositas – wovon etwa 70 Prozent auch als Erwachsene betroffen bleiben. Dennoch liegt das Land beim Zuckerverzehr über Softdrinks westeuropweit auf dem zweiten Platz hinter Deutschland. Bereits ein halber Liter Cola liefert mit knapp 53 Gramm mehr Zucker als von der WHO pro Tag empfohlen. Ein deutliches Plus zeigt sich auch bei Energydrinks: Der Zuckerkonsum durch die beliebten Getränke legte seit 2011 um über 50 Prozent zu.