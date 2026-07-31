Nächtlicher Coup in Tirol: Einbrecher knacken Tresor in Skigebiet

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag bei einer Talstation in Tirol zugeschlagen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen, brachen einen Tresor auf und entkamen mit Bargeld.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die bislang unbekannten Täter am Freitag gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen der Talstation in Nauders. Im Inneren brachen sie einen Tresor auf und entwendeten daraus Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe. Anschließend gelang den Unbekannten die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und arbeitet nun daran, die bislang unbekannten Täter auszuforschen. Hinweise auf die Einbrecher oder deren Fluchtrichtung liegen derzeit nicht vor.