Schwül und unbeständig: Hohe Gewittergefahr vor allem im Bergland

Von der Früh weg gerät das Wetter von Westen her ins Wackeln. Nach ersten Vormittagsgewittern und einer kurzen Ruhepause zieht am Nachmittag von Norden her eine Störungszone auf, die flächendeckend teils heftige Gewitter bringt.

Die Sonne zeigt sich zwar immer wieder, muss sich den Himmel aber mit einigen Wolken teilen. Schon ab den Morgenstunden und im Laufe des Vormittags ist mit ersten Schauern und Gewittern zu rechnen.

Die Sonne zeigt sich zwar immer wieder, muss sich den Himmel aber mit einigen Wolken teilen. Schon ab den Morgenstunden und im Laufe des Vormittags ist mit ersten Schauern und Gewittern zu rechnen.

Bereits am Vormittag ziehen im Westen erste Gewitter durch. Nach einer vorübergehenden Wetterberuhigung zur Mittagszeit erfasst eine Störungszone von Norden her das Land: Am Nachmittag entladen sich verbreitet teils kräftige Gewitter mit Starkregen und lokal stürmischen Böen.

Gewitter-Schwerpunkt im Bergland

Der Schwerpunkt der Gewitter liegt am Samstag im Bergland – in deren Umfeld kann der Wind kurzzeitig kräftig auffrischen. Dazu bleibt es drückend heiß und teilweise schwül: Während die Temperaturen im Westen bei 26 bis 34 Grad liegen, klettert das Thermometer im Osten auf 28 bis 37 Grad, ganz im Osten sogar auf bis zu 38 Grad. In 2.000 Meter Höhe werden um die Mittagszeit 14 bis 19 Grad erreicht.