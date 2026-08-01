Gelbe Warnung: Gewitter, Hagel und Sturmböen drohen
In schwül-heißer Luft bauen sich laut GeoSphere Austria ab dem Nachmittag schwere Gewitter auf. Vor allem im Bergland herrscht hohe Unwettergefahr mit Gefahr von Starkregen.
Die schwüle Sommerhitze entlädt sich am heutigen Samstag, dem 1. August 2026, in teils kräftigen Gewittern. Sowohl die GeoSphere Austria als auch die Unwetterzentrale (UWZ) haben eine Warnung der Farbe Gelb ausgeschrieben. Von der UWZ wurden für alle neun Bundesländer – von Vorarlberg über Kärnten bis nach Wien und ins Burgenland – Vorwarnungen vor Gewittern und Hagel herausgegeben.
Zusätzlich gilt laut GeoSphere Austria von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 0 Uhr, eine flächendeckende Gelbe Gewitterwarnung. In schwül-heißer Luft ist ab dem Nachmittag bis in die erste Nachthälfte hinein mit punktuellem Starkregen, Hagel und kräftigen Sturmböen zu rechnen. Vor den Unwettern steigen die Temperaturen noch auf heiße 26 bis 37 Grad.
Unwettergefahr vor allem im Bergland
Nach einem oft sonnigen Start tauchen im Westen bereits am Vormittag erste Quellwolken auf. Wir haben berichtet: Schwül und unbeständig: Hohe Gewittergefahr vor allem im Bergland. Im Tagesverlauf breiten sich Schauer und Gewitter weiter nach Osten und Südosten aus. „Während es im äußersten Osten mitunter sogar trocken bleibt, liegt der Niederschlagsschwerpunkt generell über den Alpengipfeln“, so die Meteorologen. In den Abend- und Nachtstunden ziehen im Bergland von Osttirol ost-nordostwärts bis in das Waldviertel weiterhin teils kräftige Regenschauer durch. Abseits der Gewitter weht der Wind schwach, in Unwetternähe drohen jedoch stürmische Fallböen.
Mögliche Auswirkungen und Verhaltenstipps
Die Experten der GeoSphere Austria warnen vor möglichen Folgen wie kleinen Muren, lokal überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern. Zudem kann Blitzschlag zu Stromausfällen führen oder Brände auslösen. Durch Sturmböen besteht die Gefahr von herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen, weshalb es im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr zu Verspätungen kommen kann.
Die Empfehlungen der Wetterdienste:
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- Schließe Fenster, Türen, Garagentore und Dachfenster.
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- Verlasse bei herannahenden Gewittern umgehend Gewässer und beachte Sturmwarnungen an Seen.
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- Suche vor allem im Gebirge rechtzeitig Schutz.
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- Lande Sportfluggeräte frühzeitig und laufe mit Booten zügig Häfen an.
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- Stelle Kranarbeiten bei drohender Gefahr rechtzeitig ein.