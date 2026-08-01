Gelbe Warnung: Gewitter, Hagel und Sturmböen drohen

In schwül-heißer Luft bauen sich laut GeoSphere Austria ab dem Nachmittag schwere Gewitter auf. Vor allem im Bergland herrscht hohe Unwettergefahr mit Gefahr von Starkregen.

Die schwüle Sommerhitze entlädt sich am heutigen Samstag, dem 1. August 2026, in teils kräftigen Gewittern. Sowohl die GeoSphere Austria als auch die Unwetterzentrale (UWZ) haben eine Warnung der Farbe Gelb ausgeschrieben. Von der UWZ wurden für alle neun Bundesländer – von Vorarlberg über Kärnten bis nach Wien und ins Burgenland – Vorwarnungen vor Gewittern und Hagel herausgegeben.

©UWZ Hier die Warnkarte der UWZ.

Zusätzlich gilt laut GeoSphere Austria von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 0 Uhr, eine flächendeckende Gelbe Gewitterwarnung. In schwül-heißer Luft ist ab dem Nachmittag bis in die erste Nachthälfte hinein mit punktuellem Starkregen, Hagel und kräftigen Sturmböen zu rechnen. Vor den Unwettern steigen die Temperaturen noch auf heiße 26 bis 37 Grad.

©GeoSphere Austria Hier die Warnkarte der GeoSphere Austria.

Unwettergefahr vor allem im Bergland

Nach einem oft sonnigen Start tauchen im Westen bereits am Vormittag erste Quellwolken auf. Wir haben berichtet: Schwül und unbeständig: Hohe Gewittergefahr vor allem im Bergland. Im Tagesverlauf breiten sich Schauer und Gewitter weiter nach Osten und Südosten aus. „Während es im äußersten Osten mitunter sogar trocken bleibt, liegt der Niederschlagsschwerpunkt generell über den Alpengipfeln“, so die Meteorologen. In den Abend- und Nachtstunden ziehen im Bergland von Osttirol ost-nordostwärts bis in das Waldviertel weiterhin teils kräftige Regenschauer durch. Abseits der Gewitter weht der Wind schwach, in Unwetternähe drohen jedoch stürmische Fallböen.

Mögliche Auswirkungen und Verhaltenstipps

Die Experten der GeoSphere Austria warnen vor möglichen Folgen wie kleinen Muren, lokal überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern. Zudem kann Blitzschlag zu Stromausfällen führen oder Brände auslösen. Durch Sturmböen besteht die Gefahr von herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen, weshalb es im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr zu Verspätungen kommen kann.