Wirtschaftspartner: Österreich und Schweiz erneuern Steuerabkommen

Neuer Meilenstein in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl hat gemeinsam mit der Schweizer Botschafterin in Österreich, Salome Meyer, das sogenannte Änderungsprotokoll zum Doppelbesteuerungsabkommen zwischen beiden Ländern unterzeichnet. „Mit der […] Unterzeichnung schaffen wir moderne und verlässliche steuerliche Rahmenbedingungen, die insbesondere für Unternehmen und Investitionen in unseren beiden Ländern von großer Bedeutung sind“, betonte Finanzstaatssekretärin Eibinger-Miedl. Gerade in herausfordernden Zeiten seien stabile Partnerschaften essenziell.

Anpassung an weltweite Standards

Das bestehende Doppelbesteuerungsabkommen bildet bereits seit Jahrzehnten das Fundament für die wirtschaftlichen Beziehungen beider Nachbarstaaten. Durch das nun beschlossene Änderungsprotokoll wird der Vertrag an aktuelle internationale OECD-Standards angepasst. Das Werk umfasst moderne Bestimmungen zu Betriebsstätten, Dividenden, Zinsen, zum Informationsaustausch sowie zur Verhinderung von missbräuchlichen Steuergestaltungen.

Inkrafttreten für 2028 geplant

Die Modernisierung soll mehr Rechtssicherheit für grenzüberschreitend tätige Betriebe und Investoren schaffen und damit den Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig stärken. Bis die neuen Regeln greifen, dauert es allerdings noch etwas: Aufgrund der notwendigen parlamentarischen Ratifizierungsverfahren in beiden Ländern wird das geänderte Abkommen voraussichtlich mit 1. Jänner 2028 in Kraft treten.