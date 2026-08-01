Consumer Check: So kauft Österreich in der Hitzewelle ein
Shoppen bei 40 Grad: Eine Erhebung im Auftrag des Handelsverbandes zeigt, wie die Hitze das Konsumverhalten verändert. Kühle Getränke und Ventilatoren sind gefragt.
Angesichts bevorstehender Sommertemperaturen von bis zu 40 Grad im Osten Österreichs hat der Handelsverband (HV) die Ergebnisse einer aktuellen Reppublika-Umfrage veröffentlicht. Diese zeigt eindrucksvoll, wie Hitzewellen das Konsumverhalten im Land verändern. „Kühle Getränke, Eis, Ventilatoren und Klimageräte rücken stärker in den Fokus. Gleichzeitig meiden viele Menschen körperliche Anstrengungen und suchen gezielt schattige oder klimatisierte Orte auf“, fasst HV-Geschäftsführer Rainer Will zusammen. Davon profitieren vor allem klimatisierte Einkaufszentren, Cafés und Eisdielen.
Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar?
Das Top-Verhalten der Österreicher an heißen Tagen
Laut der Erhebung nutzen Österreicher vor allem folgende Maßnahmen zur Abkühlung:
- Kühle, alkoholfreie Getränke trinken: 56 Prozent
- Körperliche Anstrengungen vermeiden: 41 Prozent
- Kühle Orte aufsuchen (Keller, Wald, kühle Gebäude): 36 Prozent
- Ventilator zu Hause nutzen: 34 Prozent
- Badesee oder Freibad besuchen: 33 Prozent
- Eis oder Frozen Yoghurt genießen: 32 Prozent
Urlaubszeit bringt Handelsfrequenz
Zudem zeigt die Erhebung, dass Sommerreisen aktiv für Einkäufe genutzt werden: 44 Prozent der Befragten verbinden ihren Urlaub mit Shopping und geben dabei pro Kopf im Schnitt 285 Euro aus.
Handelsverband fordert klimafitte Stadtkerne
Stark versiegelte Stadtzentren ohne Schatten verlieren an heißen Tagen hingegen deutlich an Attraktivität und Besucherfrequenz. Der Handelsverband appelliert deshalb an die Politik, Stadtkerne mit mehr Bäumen, Wasserangeboten und Trinkbrunnen auszustatten, um „Urban Heat Islands“ zu entschärfen. Um den Umbau in den Gemeinden voranzutreiben, fordert der HV gezielte Förderprogramme sowie die Einbindung lokaler Wirtschaftstreibender.