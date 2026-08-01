Consumer Check: So kauft Österreich in der Hitzewelle ein

Shoppen bei 40 Grad: Eine Erhebung im Auftrag des Handelsverbandes zeigt, wie die Hitze das Konsumverhalten verändert. Kühle Getränke und Ventilatoren sind gefragt.

Kühle Getränke und Eis stehen bei Hitzewellen bei den Österreichern an oberster Stelle.

Kühle Getränke und Eis stehen bei Hitzewellen bei den Österreichern an oberster Stelle.

Angesichts bevorstehender Sommertemperaturen von bis zu 40 Grad im Osten Österreichs hat der Handelsverband (HV) die Ergebnisse einer aktuellen Reppublika-Umfrage veröffentlicht. Diese zeigt eindrucksvoll, wie Hitzewellen das Konsumverhalten im Land verändern. „Kühle Getränke, Eis, Ventilatoren und Klimageräte rücken stärker in den Fokus. Gleichzeitig meiden viele Menschen körperliche Anstrengungen und suchen gezielt schattige oder klimatisierte Orte auf“, fasst HV-Geschäftsführer Rainer Will zusammen. Davon profitieren vor allem klimatisierte Einkaufszentren, Cafés und Eisdielen.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Das Top-Verhalten der Österreicher an heißen Tagen

Laut der Erhebung nutzen Österreicher vor allem folgende Maßnahmen zur Abkühlung:

Kühle, alkoholfreie Getränke trinken: 56 Prozent

56 Prozent Körperliche Anstrengungen vermeiden: 41 Prozent

41 Prozent Kühle Orte aufsuchen (Keller, Wald, kühle Gebäude): 36 Prozent

36 Prozent Ventilator zu Hause nutzen: 34 Prozent

34 Prozent Badesee oder Freibad besuchen: 33 Prozent

33 Prozent Eis oder Frozen Yoghurt genießen: 32 Prozent

Urlaubszeit bringt Handelsfrequenz

Zudem zeigt die Erhebung, dass Sommerreisen aktiv für Einkäufe genutzt werden: 44 Prozent der Befragten verbinden ihren Urlaub mit Shopping und geben dabei pro Kopf im Schnitt 285 Euro aus.

Handelsverband fordert klimafitte Stadtkerne

Stark versiegelte Stadtzentren ohne Schatten verlieren an heißen Tagen hingegen deutlich an Attraktivität und Besucherfrequenz. Der Handelsverband appelliert deshalb an die Politik, Stadtkerne mit mehr Bäumen, Wasserangeboten und Trinkbrunnen auszustatten, um „Urban Heat Islands“ zu entschärfen. Um den Umbau in den Gemeinden voranzutreiben, fordert der HV gezielte Förderprogramme sowie die Einbindung lokaler Wirtschaftstreibender.