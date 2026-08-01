ÖÄK warnt: Mehr als 18.000 Ärzte gehen bald in Pension

Die Österreichische Ärztekammer gibt Einblick in die Entwicklung des Berufsstands. Während der Frauenanteil steigt, steht dem System eine enorme Pensionierungswelle bevor.

Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) präsentierte die Ergebnisse der aktuellen Ärztestatistik. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 verzeichnete der Berufsstand 53.353 Ärztinnen und Ärzte. Erstmals sind 50,4 Prozent davon Frauen – der höchste Anteil findet sich bei Allgemeinmedizinern (60,3 Prozent) und Turnusärzten (57,9 Prozent). Auch im Wahlarztbereich holen Ärztinnen deutlich auf.

Große Pensionierungswelle im niedergelassenen Bereich

Sorge bereitet den Funktionären die Altersstruktur: 32,7 Prozent aller Mediziner sind über 55 Jahre alt. Insgesamt erreichen in den nächsten zehn Jahren 18.346 Ärzte das Pensionsalter von 65 Jahren. Besonders im niedergelassenen Bereich liegt der Altersgipfel bei 63 Jahren. Um den Status quo der Kopfzahl zu halten, müssten jährlich 1.836 Stellen nachbesetzt werden, betonte ÖÄK-Kammeramtsdirektor Lukas Stärker.

Kein genereller Ärztemangel

ÖÄK-Präsident Johannes Steinhart stellte klar, dass zahlenmäßig genügend Ärzte vorhanden seien: „Es gibt also keinen Ärztemangel an sich, sondern einen deutlichen Mangel im öffentlichen System, sei es im Kassenbereich oder in den Krankenhäusern.“ Eine oft angeführte hohe Ärztedichte im OECD-Vergleich sei irreführend, da andere Länder Ärzte außerhalb des öffentlichen Dienstes oder in Ausbildung gar nicht mitzählen.

Forderung nach besseren Bedingungen

Um dem Trend zur Teilzeit entgegenzuwirken, befürwortet die ÖÄK flexible Modelle wie Teilkassenstellen. Zudem fordert Steinhart, dass neue Facharztzentren zwingend in ärztlicher Hand bleiben müssen, um private Investoren fernzuhalten. Das Wahlarztsystem dürfe nicht behindert werden, da es Versorgungslücken schließe und für die Sozialversicherung durch die Rückerstattung von maximal 80 Prozent der Kassentarife kostengünstig sei. Zudem bräuchte es sofortige Ausbildungsstellen für Medizinstudien-Absolventen an den Spitälern, um lange Wartezeiten zu vermeiden.