Urlauber stürmen nach Süden, verstopfen die A10

Der Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg hat die Situation auf Österreichs Autobahnen weiter verschärft und den Reiseverkehr massiv verstärkt, berichtet der ÖAMTC nun. Schon in den Samstagvormittagsstunden, 1. August 2026, hat es kilometerlange Staus auf den wichtigsten Nod-Süd-Verbindungen gegeben, speziell in Salzburg und in Kärnten. Mehr zur Situation in Kärnten könnt ihr unter anderem auch hier nachlesen: Mega-Stau in Kärnten: Zieht sich über acht Kilometer. Und damit nicht genug, erwarten die Experten, dass die Staus noch weiter zunehmen werden.

Hier ist der Urlauberverkehr besonders stark

Starken Urlauberverkehr gab es etwa auf der A1 West Autobahn zwischen dem Grenzübergang Walserberg und dem Knoten Salzburg. Dieser setzte sich wenig überraschend auf der A10 in Richtung Süden fort. Speziell vom Knoten Pongau bis zur Blockabfertigung vor der Einhausung Flachau mussten Reisende immer wieder mit Sop-and-go Verkehr vorlieb nehmen und mussten mit längeren Fahrzeiten von bis zu einer Stunde rechnen.

Auch in Kärnten braucht(e) man stellenweise viel Geduld

Ins Stocken geraten ist der Verkehr auch in Kärnten, auch hier war die Tauern Autobahn der Hauptprotagonist im samstäglichen Verkehrsverhalten. So musste etwa zwischen Spittal an der Drau und Villach mit rund einer halben Stunde Extra-Zeit gerechnet werden, auf der Süd Autobahn (A2) kostete der Baustellenbereich Modriach und auf der Pack wohl den einen oder anderen Autofahrer einige Nerven. Zudem wurde der Kolonnenverkehr vor dem Karawankentunnel blockweise abgefertigt, bei der Einreise musste man eineinhalb Stunden lang warten.

Unfall vor dem Gleinalmtunnel sorgt für lange Wartezeiten

Und dann sind im dichten Reiseverkehr an anderen Stellen auch noch Unfälle geschehen. So etwa auf der A9 Pyhrn Autobahn vor dem Gleinalmtunnel in der Steiermark, der für Behinderungen und einer Wartezeit von über einer Stunde sorgte. Dichter Kolonnenverkehr wurde außerdem zwischen Übelbach und Graz in Richtung Süden beobachtet, der vor Tunnelbereichen blockweise abgefertigt wurde, so der ÖAMTC.

Unfälle auf A1 und A8 bringen teils lange Staus

Unfälle hat es auch auf der A1 in Niederösterreich und der A8 in Oberösterreich gegeben. Zwischen St. Pölten-Süd und Loosdorf hat ein Auffahrunfall auf der A1 rund 30 Minuten gekostet und einen Stau von knapp vier Kilometern gebracht. Ein schwerer LKW-Unfall auf der A8 im Bereich Haag am Hausruck und Meggenhofen sorgte ebenfalls für erhebliche Verzögerungen und einen Stau, der bis nach Ried im Innkreis zurückreichte. Die ÖAMTC-Experten empfehlen nun, ausreichend Zeitreserven einzuplanen, aktuelle Verkehrsinformationen laufend zu verfolgen und genügend zu trinken mitzubringen.