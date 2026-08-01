„Wetterwarnung“: Erste Gewitter ziehen hier jetzt durch Österreich
Am heutigen Samstag, 1. August 2026, wurden stärkere Gewitter in einigen Landesteilen angekündigt. Die ersten sind auch schon unterwegs. Alle Infos dazu hier bei uns.
Die ersten Gewitter des heutigen Samstags, 1. August 2026, haben sich am frühen Nachmittag gebildet und ziehen bereits durch Teile Österreichs. Wir haben heute bereits gewarnt, alles zur Warnung auch hier: Gelbe Warnung: Gewitter, Hagel und Sturmböen drohen.
Gewitter zieht mit Sturmböen durch Tirol
Wie die Experten von Skywarn nun unter dem Motto „Wetterwarnung“ berichten, überquert eine Gewitterlinie mit Sturmböen aktuell Tirol von Westen nach Osten. Das zeigt sich auch auf der Warnkarte der österreichischen Unwetterzentrale (Stand 15 Uhr), die Teile des Landes als rot (zweithöchste Stufe) ausgibt. Das Gewitter dürfte das Land aber wohl bald in Richtung Salzburg verlassen, auch dort sind erste Bereiche bereits rot.
Wie bereitest du dich auf Gewitter vor?
Erste gewittrige Schauer auch in Niederösterreich
Und auch im südlichen Niederösterreich haben sich bereits erste gewittrige Schauer gebildet, die im weiteren Verlauf wohl noch deutlich intensiver werden können, so Skywarn Austria weiter. Wo sich diese Gewitter derzeit befinden, sieht man unter anderem auf der Warnkarte der GeoSphere Austria (Stand 15 Uhr).