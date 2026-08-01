„Wetterwarnung“: Erste Gewitter ziehen hier jetzt durch Österreich

Am heutigen Samstag, 1. August 2026, wurden stärkere Gewitter in einigen Landesteilen angekündigt. Die ersten sind auch schon unterwegs. Alle Infos dazu hier bei uns.

Erste Gewitter ziehen bereits durch Österreich (am Bild etwa um Innsbruck).

Erste Gewitter ziehen bereits durch Österreich (am Bild etwa um Innsbruck).

Die ersten Gewitter des heutigen Samstags, 1. August 2026, haben sich am frühen Nachmittag gebildet und ziehen bereits durch Teile Österreichs. Wir haben heute bereits gewarnt, alles zur Warnung auch hier: Gelbe Warnung: Gewitter, Hagel und Sturmböen drohen.

Gewitter zieht mit Sturmböen durch Tirol

Wie die Experten von Skywarn nun unter dem Motto „Wetterwarnung“ berichten, überquert eine Gewitterlinie mit Sturmböen aktuell Tirol von Westen nach Osten. Das zeigt sich auch auf der Warnkarte der österreichischen Unwetterzentrale (Stand 15 Uhr), die Teile des Landes als rot (zweithöchste Stufe) ausgibt. Das Gewitter dürfte das Land aber wohl bald in Richtung Salzburg verlassen, auch dort sind erste Bereiche bereits rot.

©Österreichischen Unwetterzentrale Bereits in zwei Bundesländern gilt die zweithöchste Gewitter-Warnstufe der österreichischen Unwetterzentrale.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Erste gewittrige Schauer auch in Niederösterreich

Und auch im südlichen Niederösterreich haben sich bereits erste gewittrige Schauer gebildet, die im weiteren Verlauf wohl noch deutlich intensiver werden können, so Skywarn Austria weiter. Wo sich diese Gewitter derzeit befinden, sieht man unter anderem auf der Warnkarte der GeoSphere Austria (Stand 15 Uhr).