Über 38 Grad: Wo es in Österreich am Samstag am heißesten war

Zwar keine 40 Grad wie noch am Freitag aber dennoch richtig heiß war es auch am Samstag, 1. August 2026, in Österreich. An zwei Messstationen hatte es über 38 Grad.

Nachdem der Juli-Abschluss so heiß war, wie bisher kein einziger Juli-Tag zuvor – mehr dazu hier: 40,3 Grad: Historischer Hitzerekord im Mostviertel geknackt -, hatte es auch der Start in den August richtig in sich. Auch wenn es nicht ganz so heiß war und die 40-Grad-Marke deutlich nicht geknackt wurde, hatte es doch stellenweise auch über 38 Grad, wie Daten der GeoSphere Austria nun zeigen. Am heißesten war es dabei in Bad Deutsch-Altenburg und Eisenstadt mit jeweils 38,2 Grad. Dahinter folgt noch Pottschach mit 37,8 Grad am Stockerl, knapp gefolgt von Podersdorf und Lutzmannsburg (37,7 bzw. 37,6 Grad).

Wo es am Samstag in Österreich besonders heiß war: Bad Deutsch-Altenburg (NÖ): 38,2 Grad

(NÖ): 38,2 Grad Eisenstadt (Burgenland): 38,2 Grad

(Burgenland): 38,2 Grad Pottschach (NÖ): 37,8 Grad

(NÖ): 37,8 Grad Podersdorf (Burgenland): 37,7 Grad

(Burgenland): 37,7 Grad Lutzmannsburg (Burgenland): 37,6 Grad

(Burgenland): 37,6 Grad Neusiedl am See (Burgenland): 37,5 Grad

(Burgenland): 37,5 Grad Güssing (Burgenland): 37,4 Grad

(Burgenland): 37,4 Grad Mistelbach (NÖ): 37,2 Grad

(NÖ): 37,2 Grad Fürstenfeld (Steiermark): 37,1 Grad

(Steiermark): 37,1 Grad Gänserndorf (NÖ): 37 Grad

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So geht es mit der Hitze in Österreich weiter

Am Sonntag könnte es dann noch etwas „kühler“ werden, die GeoSphere Austria prognostiziert bis zu 36 Grad. Doch zum Start in die neue Woche gehen die Temperaturen wieder rauf. Am Montag sollen es schon wieder bis zu 38 Grad sein, am Dienstag und Mittwoch werden derzeit neuerlich bis zu 40 Grad erwartet. Der Allzeitrekord aus dem Jahr 2013 von 40,5 Grad steht also kommende Woche einmal mehr auf dem Prüfstand – und könnte dementsprechend geknackt werden.