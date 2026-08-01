Pfand-Hammer: Milliarden-Grenze 2026 schon überschritten

Mehr als eine Milliarde Plastikflaschen und Aludosen sind in Österreich 2026 nach sechs Monaten schon zurückgebracht worden, so "Recycling Pfand Österreich" auf Nachfrage von 5 Minuten.

Seit mittlerweile etwas mehr als eineinhalb Jahren hat Österreich ein neues Pfandsystem für Einweggebinde – also für die meisten Plastikflaschen und Aludosen. Während das vergangene Jahr allerdings noch ein Übergangsjahr war, in dem den großen Teil der Zeit auch Altware ohne Pfandlogo noch verkauft wurde, ist das Jahr 2026 das erste volle Jahr mit Einwegpfand in Österreich.

Eine Milliarde Pfand-Retouren bis Ende Juni 2026

Und wie man seitens „Recycling Pfand Österreich„, die das gesamte Einwegpfandsystem organisiert und verwaltet, nun gegenüber 5 Minuten erklärt, haben die Österreicher in den ersten sechs Monaten des Jahres bereits über eine Milliarde Einweg-Pfandflaschen und -dosen zurückgebracht. Im gesamten Vorjahre waren es 1,4 Milliarden Einweg-Gebinde, bis Ende Juni 357 Millionen, die ihren Weg zurück gefunden haben. Dabei ist aber zu beachten: „2025 war ein Übergangsjahr, in dem Flaschen und Dosen sowohl mit als auch ohne Pfandlogo im Umlauf waren. Insofern ist ein Vergleich mit 2025 nicht aussagekräftig“, erklärt man seitens „Recycling Pfand Österreich“ weiter.

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Recycling Pfand Österreich mit Bilanz „sehr zufrieden“

Wie viele Flaschen und Dosen im Vergleich dazu in Umlauf gekommen sind, ist übrigens noch unklar. Zahlen dazu berechnet man erst am Ende eines vollen Jahres und veröffentlicht sie dann. Mit der Bilanz nach eineinhalb Jahren Einwegpfand ist man aber prinzipiell „sehr zufrieden“. In den kommenden eineinhalb Jahren hat man sich als Ziel gesetzt, die Sammelquote auf 90 Prozent zu erhöhen. Im Vorjahr habe man das selbst gesteckte Ziel von 80 Prozent Retouren geschafft, hat es geheißen.