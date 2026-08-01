Gewitter am Sonntag: Hagel, Starkregen, Sturmböen hier möglich

Nach einem sonnigen und recht schönen Start in den Sonntag, 2. August 2026, ziehen über Mittag erste Wolken auf, die dann auch neuerlich Gewitter bringen. Möglich sind laut Meteorologen dabei Hagel, Starkregen und Sturmböen.

Am Sonntag könnten örtlich noch nächtliche Störungsreste bestehen, bald wird sich aber sonniges Wetter durchsetzen. Allerdings werden sich über Mittag über den Alpengipfeln neuerlich Quellwolken bilden, die von Vorarlberg bis Salzburg sowie in Osttirol, der Steiermark und in Oberösterreich lokal neuerlich Gewitter und Regenschauer bringen können. Zum Wind heißt es seitens der GeoSphere Austria-Meteorologen: „Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost, mit Gewittern können aber stellenweise kräftige Böen einhergehen.“ Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei 15 bis 22 Grad, steigen im Tagesverlauf aber auf bis zu 27 bis 36 Grad an. Damit dürfte es etwas „kühler“ werden als am Samstag: Über 38 Grad: Wo es in Österreich am Samstag am heißesten war.

Gewitter: Was die bewarnten Gebiete am Sonntag erwartet

Auf einer Warnkarte der GeoSphere Austria sieht man auch, welche Regionen in Österreich am Sonntag wohl von Gewittern betroffen sein werden bzw. betroffen sein könnten. Insgesamt zieht sich die Warnung über Teile von sieben Bundesländern, wobei in Niederösterreich nur der äußerste Südwesten bewarnt wird. Keine Gewitterwarnung gibt es für das Burgenland und für Wien. In der Warnung schreibt man: „In den labilen Luftmassen entstehen am Nachmittag und Abend über dem Bergland Gewitter. Diese können lokal zu Starkregen führen. Auch Hagel oder Sturmböen sind vereinzelt möglich.“