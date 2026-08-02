ID Austria für Pornos: Genial oder völliger Wahnsinn?

Wer künftig pornografische Inhalte im Internet ansehen will, könnte dafür eine Altersverifikation – etwa mit der ID Austria – benötigen. Die Pläne sorgen bereits jetzt für hitzige Diskussionen. Was haltet ihr davon?

Die Bundesregierung will den Zugang zu Pornoseiten verschärfen. Statt eines einfachen Klicks auf „Ich bin über 18“ soll künftig eine verpflichtende Altersverifikation – etwa mittels ID Austria – nötig sein. Nach den bisherigen Plänen sollen Websites dabei lediglich erfahren, ob jemand das erforderliche Mindestalter erreicht hat – nicht aber Name oder Geburtsdatum. Was Minderjährige besser schützen soll, würde gleichzeitig Millionen Erwachsene in Österreich betreffen. Kein Wunder also, dass die Pläne bereits jetzt für hitzige Diskussionen sorgen.

Zwischen Datenschutz-Sorgen und Zustimmung

Während manche Nutzer die Idee begrüßen, sehen andere die Pläne äußerst kritisch. In den sozialen Medien wird bereits heftig diskutiert. Besonders häufig werden Datenschutzbedenken laut. Ein Kommentar bringt diese auf den Punkt: „Komplette Überwachung.“ Ein anderer fragt sich: „Wie genau weiß ID Austria eigentlich, wann eine Altersabfrage notwendig ist?“. Andere wiederum können der geplanten Alterskontrolle durchaus etwas abgewinnen. „So sollte es auch sein. Pornografische Inhalte zerstören das Sexualverhalten bei jungen Menschen“, schreibt ein Nutzer. Ein weiterer meint kurz und knapp: „Gut so. Sollte auch in Deutschland gemacht werden.“ Natürlich kommt auch der typische Internet-Schmäh nicht zu kurz. „Ich lade dann mal schnell meine Lieblingsvideos herunter“, scherzt ein User. Andere halten die ganze Debatte hingegen für fehlgeleitet: „Da sieht man wieder, worüber die sich Gedanken machen … als ob es nichts Wichtigeres gäbe.“ Und ein besonders ehrlicher Kommentar bringt wohl die Frage auf den Punkt, die sich so mancher insgeheim stellt: „Sehen das dann meine Eltern?“

Was sagt ihr?

Die Meinungen könnten unterschiedlicher kaum sein. Die einen sehen in der Altersverifikation einen sinnvollen Jugendschutz, die anderen befürchten einen Eingriff in die Privatsphäre. Wie seht ihr das? Sollten Pornoseiten nur noch nach einer Alterskontrolle zugänglich sein – oder geht euch das zu weit? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.