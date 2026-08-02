Staus am Sonntag: Hier ist auf Österreichs Straßen viel Geduld gefragt

Die Transitrouten Richtung Süden sind seit den frühen Morgenstunden bereits stark überlastet, wie der ÖAMTC nun berichtet. Der Schwerpunkt liegt dabei in Salzburg, Kärnten und Tirol.

Der dichte Urlauberverkehr macht sich vor allem entlang der A10 Tauernautobahn bemerkbar und dabei insbesondere zwischen Golling und St. Michael im Lungau (beide Salzburg). „Vor allem vor den Tunnelbereichen, wie etwa dem Helbersbergtunnel, konnte der Verkehr nur mehr blockweise abgefertigt werden“, so der ÖAMTC. Auch vor dem Karawankentunnel in Kärnten hat eine Blockabfertigung für zeitweise bis zu sieben Kilometer Stau gesorgt. Ebenfalls viel los war auf der A2 ab Bad St. Leonhard in Richtung Süden. Dort mussten sich Reisende und generell Verkehrsteilnehmer über eine halbe Stunde in Geduld üben.

Teils längere Wartezeiten und Staus auch in Tirol

Immer wieder ins Stocken geriet der Verkehr zudem in Tirol. Dort gab es Verzögerungen auf der A13 Brenner Autobahn ab der Mautstelle Schönberg in Richtung Brennerpass. Ebenfalls stark überlastet war die Fernpassstrecke (B179). Kilometerlange Staus wurden hier abschnittsweise zwischen Reutte-Süd und Nassereith verzeichnet, berichtet der ÖAMTC abschließend.