2 Tage, 40 Grad? Hitze kommt in Österreich jetzt mit voller Wucht

Zwei Tage hat es in diesem Jahr bereits mit mehr als 40 Grad Höchsttemperaturen in Österreich gegeben, in der kommenden Woche könnten noch zwei Tage hinzukommen. Wir haben hier alle Infos für euch.

Während es auch dieser Tage schon richtig heiß ist – am letzten Juli-Tag wurde etwa erstmals in diesem Monat seit Aufzeichnungsbeginn der 40er geknackt: 40,3 Grad: Historischer Hitzerekord im Mostviertel geknackt -, legt die extremste Hitze am Sonntag zumindest einen leichten „Stopp“ ein – es dürfte wohl „nur“ an die 36 Grad haben. „Es herbstlt“, meint etwa auch Meteorologe Sigi Fink mit einem Zwinkern. Für diese Aussage gibt es auch einen guten Grund: Der Sonntag ist nämlich zwischen mehreren extremsten Hitzetagen eingebettet.

40 Grad an einzelnen Stationen wohl wieder möglich

Laut der GeoSphere Austria verschärft sich die Hitzewelle zum Start in die neue Woche nämlich noch einmal. Am Dienstag und Mittwoch würde man wieder Richtung 40 Grad steuern, „an einzelnen Stationen wird dieser außergewöhnliche Wert wohl wieder gemessen werden“, so die Experten. Und die beiden Hitzetage mit jeweils bis zu 40 Grad sind auch recht heiß eingebettet. Für Montag und Donnerstag werden nämlich Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet. Übrigens: Das war auch die Prognose für den 31. Juli, wo dann der Hitzerekord im Mostviertel eben doch geknackt wurde. Heißt: Der 40er ist zwar am Dienstag und Mittwoch am wahrscheinlichsten, am Montag und Donnerstag aus aktueller Sicht aber auch nicht gänzlich auszuschließen. Damit wird kommende Woche jedenfalls einmal mehr der Allzeitrekord aus dem Jahr 2013 zum Thema. Damals hatte es im niederösterreichischen Bad Deutsch-Altenburg 40,5 Grad.

Nachttemperaturen sinken teils nicht mehr unter 26 Grad

Problematisch werden aber nicht nur die heißen Temperaturen unter tags. „Auch die Nachttemperaturen werden zur Wochenmitte beachtlich sein, teilweise wird die Temperatur in den Ballungsräumen nicht mehr unter 26 Grad sinken“, so die Meteorologen, die für ganz Österreich eine zumindest gelbe und für große Teile auch eine orange (zweithöchste Stufe) Hitzewarnung ausgerufen haben. Ob diese für Dienstag und Mittwoch stellenweise wie im Juni, als erstmals in dem Jahr 40 Grad gemessen wurden, noch auf rot erhöht wird, wird sich zeigen.

©GeoSphere Austria Ein Großteil Österreichs ist wegen der Hitze orange bewarnt.

Wann die extreme Hitze vorerst ein mögliches Ende findet

Und für alle, die auf ein Ende dieser extremen Zustände hoffen, haben wir ebenfalls „gute“ Nachrichten. Mit Ende der kommenden Arbeitswoche werden die Temperaturen laut aktuellen Prognosen wieder etwas zurückgehen – und nur noch sommerlich sein. Ab dann dürften sie sich für einige Zeit rund um die 30-Grad-Marke einpendeln. Am Freitag werden etwa bis zu 33 Grad erwartet, die Tage darauf könnte es noch „kühler“ werden.