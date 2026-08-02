Sekundenschlaf: Alkolenker prallte gegen Baum

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Ried mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt. Der 37-Jährige und seine Beifahrerin wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Ein mit dem 37-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein an Ort und Stelle ab.

Ein mit dem 37-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein an Ort und Stelle ab.

In der Nacht auf den 2. August 2026 kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Eberschwang (Oberösterreich). Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte seinen Pkw entlang der Hausruckstraße in Richtung Ampflwang. Am Beifahrersitz befand sich seine 40-jährige Lebensgefährtin. Der 37-Jährige fiel gegen 2.10 Uhr plötzlich in einen Sekundenschlaf, kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

Alkolenker prallte gegen Baum

Ein nachkommender Fahrzeuglenker verständigte die Einsatzkräfte. Ein mit dem 37-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein an Ort und Stelle ab. Er wird angezeigt. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.