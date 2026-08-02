Black Hawks gegen Waldbrände: Soldaten kämpfen gegen Feuer

Der Klimawandel fordert nun auch unser Militär heraus: Das Bundesheer muss bei Feuerbrünsten immer öfter aushelfen. Heuer wurden Soldaten bereits bei zehn Waldbränden zu Hilfe gerufen, so das Verteidigungsministerium zu 5 Minuten.

Die Hubschrauber sind auch im "Kampfeinsatz" gegen das Feuer.

Die Hubschrauber sind auch im "Kampfeinsatz" gegen das Feuer.

„Je nach Größe der Anforderung“ waren demnach zwischen ein und vier Hubschraubern der Typen AW169, Agusta Bell 212, oder S70 (Black Hawk) mit knapp 250 Flugstunden im Einsatz. Rund 100 Soldaten kämpften österreichweit gegen die Feuer“, erklärte Pressesprecherin Christina Posch auf Anfrage von 5 Minuten.

Mega-Brand in der Obersteiermark

Erst am 17. Juli wurde das Bundesheer zur Bekämpfung eines Waldbrandes im Raum Rössing/Ramsau (Obersteiermark) angefordert. Zwei AW169 „Lion“ sowie ein Bundesheer- Tankkraftwagen waren dort im Einsatz, um die örtlichen Behörden und Organisationen zu unterstützen.

„Soldaten stehen bereit“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ist stolz aufs Militär: „Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen bereit, wenn sie gebraucht werden. Der Assistenzeinsatz bei der Waldbrandbekämpfung zeigt einmal mehr, wie rasch und professionell das Bundesheer die Einsatzorganisationen unterstützt.“