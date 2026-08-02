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/ ©Unsplash
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Wels.
Der Riesenwels setzt heimische Fischarten im Gardasee unter Druck.
Gardasee / Italien
02/08/2026
Behörden alarmiert

Gardasee: Drei Meter langer „Monsterfisch“ sorgt für Angst und Schrecken

Am beliebten Gardasee breitet sich ein echtes "Seeungeheuer" aus: der Wels. Die eingeschleppte Art wird bis zu zwei, in Extremfällen sogar knapp drei Meter lang und setzt heimische Fischarten massiv unter Druck.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
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Der Gardasee im Norden Italiens ist die Lieblingsbadewanne vieler Österreicher. Doch unter seiner Oberfläche spielen sich täglich Dramen an: Räuberische Welse machen Jagd auf so ziemlich alles, was sich im Wasser bewegt.

Gefahr für ökologisches Gleichgewicht

Die italienischen Behörden schlagen Alarm: Der Wels hat kaum natürliche Feinde und vermehrt sich rasant. Er gefährdet das ökologische Gleichgewicht des Gardasees – und verursacht wirtschaftliche Schäden. Mit seinen kräftigen Kiefern zerreißt er sogar Fischernetze.

Region reagiert mit Geld

Venetien stellt nun 100.000 Euro bereit, um den Bestand zu reduzieren. Ziel: den Wels stärker befischen und gleichzeitig als Speisefisch vermarkten, um neue Einnahmequellen zu schaffen. Der Kampf gegen das „Ungeheuer“ soll zudem die heimische Tierwelt langfristig schützen.

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