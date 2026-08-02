Gardasee: Drei Meter langer „Monsterfisch“ sorgt für Angst und Schrecken

Am beliebten Gardasee breitet sich ein echtes "Seeungeheuer" aus: der Wels. Die eingeschleppte Art wird bis zu zwei, in Extremfällen sogar knapp drei Meter lang und setzt heimische Fischarten massiv unter Druck.

Der Gardasee im Norden Italiens ist die Lieblingsbadewanne vieler Österreicher. Doch unter seiner Oberfläche spielen sich täglich Dramen an: Räuberische Welse machen Jagd auf so ziemlich alles, was sich im Wasser bewegt.

Gefahr für ökologisches Gleichgewicht

Die italienischen Behörden schlagen Alarm: Der Wels hat kaum natürliche Feinde und vermehrt sich rasant. Er gefährdet das ökologische Gleichgewicht des Gardasees – und verursacht wirtschaftliche Schäden. Mit seinen kräftigen Kiefern zerreißt er sogar Fischernetze.

Region reagiert mit Geld

Venetien stellt nun 100.000 Euro bereit, um den Bestand zu reduzieren. Ziel: den Wels stärker befischen und gleichzeitig als Speisefisch vermarkten, um neue Einnahmequellen zu schaffen. Der Kampf gegen das „Ungeheuer“ soll zudem die heimische Tierwelt langfristig schützen.