250.000 Euro Schaden: Großer Schlag gegen mutmaßliche Einbrecherbande

Nach einer Serie von Einbrüchen und Einbruchsversuchen in mehreren Bundesländern hat die Polizei vier mutmaßliche Täter festgenommen. Der Gruppe werden Delikte in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten zugerechnet.

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, führten seit Anfang Juni 2026 Erhebungen gegen eine Tätergruppe, die Kupferkabeln und hochpreisiges Werkzeug bei Einbruchsdiebstählen in Firmen sowie Lagerplätze gestohlen haben soll.

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, führten seit Anfang Juni 2026 Erhebungen gegen eine Tätergruppe, die Kupferkabeln und hochpreisiges Werkzeug bei Einbruchsdiebstählen in Firmen sowie Lagerplätze gestohlen haben soll.

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, führten seit Anfang Juni 2026 Erhebungen gegen eine Tätergruppe, die Kupferkabeln und hochpreisiges Werkzeug bei Einbruchsdiebstählen in Firmen sowie Lagerplätze gestohlen haben soll.

Mehrere Festnahmen nach Einbrüchen in Wien, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten

Durch akribische kriminalpolizeiliche Ermittlungen konnten die Beschuldigten, vier rumänische Staatsbürger im Alter von 22, 27, 33 und 43 Jahren, bei einem Einbruchsversuch in ein Firmengelände in der Nacht von 12. auf 13. Juni im Stadtgebiet von Hollabrunn festgenommen werden, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich kürzlich mitteilte.

©LKA NÖ

Der Tätergruppe konnten im Zeitraum vom 25. April 2026 bis zum 13. Juni 2026 insgesamt sechs Einbruchsversuche sowie fünf Einbrüche in den Bezirken Melk, Wolfsberg, Südoststeiermark, Leoben, Murtal und Hollabrunn sowie in Graz und Wien zugeordnet werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 250.000 Euro. Die Beschuldigten zeigten sich bei den durchgeführten Einvernahmen zum Teil geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.