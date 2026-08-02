Radtour endet in Tragödie: 82-Jähriger stirbt nach Kollision

Ein 82-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Sonntag in Breitenbach am Inn bei einer Kollision mit einem abbiegenden Auto tödlich verunglückt. Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Ein 82-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Breitenbach am Inn, im Ortsteil Kleinsöll, (Tirol) tödlich verletzt worden. Der E-Bike-Fahrer kollidierte mit einem abbiegenden Pkw und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Der Pensionist war gemeinsam mit seiner 78-jährigen Ehefrau auf einer Radtour unterwegs und fuhr gegen 13.10 Uhr auf der Unterinntalstraße talwärts. Zur gleichen Zeit wollte eine 48-jährige Autofahrerin von der Straße nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision zwischen dem E-Bike und dem Pkw.

Reanimation blieb erfolglos

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 82-Jährige mehrere Meter weit vom Fahrrad geschleudert. Ein Ersthelfer setzte sofort die Rettungskette in Gang und begann mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Nachdem der Mann das Bewusstsein verloren hatte, übernahmen die alarmierten Rettungskräfte die Reanimation. Trotz aller Bemühungen verstarb der 82-Jährige noch an der Unfallstelle.

Obduktion angeordnet

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine gerichtliche Obduktion des Verstorbenen an. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wird der Fall an die zuständigen Behörden übermittelt.