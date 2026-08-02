Schwieriger Einsatz: Alpines Gelände nach Blitzeinschlag in Flammen

Am Samstagabend, dem 1. August 2026, kam es im Gemeindegebiet von Ebbs (Tirol) im Bereich zwischen Teufelskanzel und Rogerkogel zu einer Brandentwicklung im alpinen Gelände.

In Ebbs brach in alpinem Gelände ein Brand aus - die Einsatzkräfte standen vor einem herausfordernden Einsatz.

In Ebbs brach in alpinem Gelände ein Brand aus - die Einsatzkräfte standen vor einem herausfordernden Einsatz.

Aufgrund des alpinen Geländes und der schwierigen Erreichbarkeit war ein sofortiger Löscheinsatz jedoch nicht möglich. Betroffen von dem Brand waren mehrere kleine Brandherde, welche jeweils einige Quadratmeter umfassten. Die Problematik: das Feuer ging immer wieder aus und entflammte erneut.

Blitzeinschlag wird vermutet

Als Ursache des Brandes wird von der Feuerwehr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Blitzeinschlag angenommen. Hinweise für ein Fremdverschulden konnten bisher nicht ermittelt werden. Am heutigen Sonntag erfolgte durch die Feuerwehr ab 5.30 Uhr eine Lagebesprechung, teilt die Polizei mit.

77 Florianis und ein Hubschrauber im Einsatz

Die, auf Grund des steilen, alpinen Geländes, äußerst schwierigen Löscharbeiten wurden ab sieben Uhr durch insgesamt 77 Mann von verschiedenen Feuerwehren aus dem Bezirk Kufstein mit Spezialisten der Vegetationsbrandbekämpfung durchgeführt. Dabei wurden 17 Feuerwehrmänner vom Polizeihubschrauber zur Brandörtlichkeit geflogen und von acht Bergrettern der Bergrettung Kufstein im alpinen Gelände mittels Seiltechniken gesichert. Zusätzlich erfolgten Wasserabwürfe durch den Polizeihubschrauber.

„Brand aus“ heute Mittag

Insgesamt waren etwa 150 Quadratmeter Waldfläche vom Brand betroffen. Um 12.03 Uhr des heutigen Sonntags konnte „Brand aus“ gegeben werden. Es wurden keine Personen verletzt oder gefährdet, heißt es vonseiten der Polizei abschließend.