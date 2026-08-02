Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt eine Gewitterwolke.
Auch am Montag sind stellenweise wieder Gewitter möglich.
Österreich
02/08/2026
Laut GeoSphere

Gewitter in Österreich: In diesen Regionen wird am Montag gewarnt

Nachdem es in den vergangenen Tagen immer wieder regional zu Gewittern gekommen ist, wird auch der Montag, 3. August 2026, nicht nur Hitze und Sonnenschein bringen - sondern eben auch das ein oder andere Hitzegewitter.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(203 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Zum Start in die neue Woche „zeigt“ sich wieder hoher Luftdruck und subtropische Warmluftmassen, die verantwortlich für die extrem heißen Temperaturen in Österreich zeichnen. Insgesamt überwiegt bis zum frühen Nachmittag fast überall sonniges Wetter, ehe dann vor allem über den Alpengipfeln mit Quellwolken die Schauer- und Gewitterneigung ansteigt, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Eine Karte zeigt dabei auch, wo man mit Gewittern rechnen kann. Der Schwerpunkt liegt also auch allgemein über dem bzw. am Alpenhauptkamm. Im Rahmen des schlechten Wetters sei „vor allem starker Regen möglich“, so die Experten in ihrer Warnung.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Gewitterwarnkarte der GeoSphere Austria.
©GeoSphere Austria
In Teilen Österreichs wird auch am Montag vor Gewittern gewarnt.

Wind lebt am Alpenostrand und im Wiener Becken mäßig auf

„Im Flachland bleibt es hingegen auch während der zweiten Tageshälfte nahezu wolkenlos“, erklärt man weiter. Während der Wind allgemein eher schwach weht, lebt er am Alpenostrand und im Wiener Becken mäßig aus südlichen Richtungen auf. In der Früh werden uns noch Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad erwarte, diese steigen dann auf 30 bis 39 Grad an. Noch wärmer dürfte es dann am Dienstag und Mittwoch werden. Alles dazu hier: 2 Tage, 40 Grad? Hitze kommt in Österreich jetzt mit voller Wucht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at