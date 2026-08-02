Gewitter in Österreich: In diesen Regionen wird am Montag gewarnt

Nachdem es in den vergangenen Tagen immer wieder regional zu Gewittern gekommen ist, wird auch der Montag, 3. August 2026, nicht nur Hitze und Sonnenschein bringen - sondern eben auch das ein oder andere Hitzegewitter.

Zum Start in die neue Woche „zeigt“ sich wieder hoher Luftdruck und subtropische Warmluftmassen, die verantwortlich für die extrem heißen Temperaturen in Österreich zeichnen. Insgesamt überwiegt bis zum frühen Nachmittag fast überall sonniges Wetter, ehe dann vor allem über den Alpengipfeln mit Quellwolken die Schauer- und Gewitterneigung ansteigt, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Eine Karte zeigt dabei auch, wo man mit Gewittern rechnen kann. Der Schwerpunkt liegt also auch allgemein über dem bzw. am Alpenhauptkamm. Im Rahmen des schlechten Wetters sei „vor allem starker Regen möglich“, so die Experten in ihrer Warnung.

©GeoSphere Austria In Teilen Österreichs wird auch am Montag vor Gewittern gewarnt.

Wind lebt am Alpenostrand und im Wiener Becken mäßig auf

„Im Flachland bleibt es hingegen auch während der zweiten Tageshälfte nahezu wolkenlos“, erklärt man weiter. Während der Wind allgemein eher schwach weht, lebt er am Alpenostrand und im Wiener Becken mäßig aus südlichen Richtungen auf. In der Früh werden uns noch Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad erwarte, diese steigen dann auf 30 bis 39 Grad an. Noch wärmer dürfte es dann am Dienstag und Mittwoch werden. Alles dazu hier: 2 Tage, 40 Grad? Hitze kommt in Österreich jetzt mit voller Wucht.