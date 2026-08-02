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Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in Oberösterreich.
Micheldorf
02/08/2026
Kollision

Auch Kinder dabei: Autounfall forderte fünf Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw sind am Sonntagnachmittag im Bezirk Kirchdorf fünf Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten befinden sich auch zwei Kinder im Alter von vier und elf Jahren.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Am Nachmittag des 2. August 2026 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Gemeindegebiet von Micheldorf. Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf war gegen 14 Uhr gemeinsam mit seinen beiden elf- und vierjährigen Kindern mit seinem Pkw auf dem Güterweg Weinzierl unterwegs und geriet plötzlich zu weit nach links. Dabei prallte er in den entgegenkommenden Pkw einer 59-Jährigen und deren 63-jähringen Beifahrer aus dem Bezirk Kirchdorf. Alle Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.

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