Sturm, Regen, Hagel: Heftige Gewitter ziehen über Österreich

Kräftige Gewitter sind am Sonntagabend über Teile Österreichs gezogen. Örtlich warnten Wetterexperten vor Starkregen, Hagel, Sturmböen und zahlreichen Blitzschlägen. Die Unwetter verlagern sich weiter nach Osten.

Eine Gewitterfront zog am Sonntagabend über Teile Österreichs und sorgte örtlich für kräftige Unwetter. Besonders betroffen waren zunächst Tirol und später Salzburg sowie Teile Oberösterreichs. Die Gewitter verlagern sich derzeit weiter in Richtung Osten, verlieren dabei aber voraussichtlich allmählich an Stärke.

Heftige Gewitter in Tirol

Am Nachmittag entwickelten sich im Westen Österreichs erste kräftige Gewitter. Besonders im Raum Innsbruck sowie später im Bereich Kitzbühel wurden intensive Gewitterzellen registriert. Laut Skywarn Austria kam dort unter anderem zu Sturmböen, Starkregen, Hagel und einer hohen Blitzaktivität.

Sperre auf der L 246 Hahntennjochstraße nach Murenabgang

Nach einem Murenabgang auf der L 246 Hahntennjochstraße im Gemeindegebiet von Pfafflar bleibt die Straße im gesamten Straßenverlauf jedenfalls bis morgen, Montagfrüh, gesperrt. Eine Überfahrt über das Hahntennjoch ist aktuell nicht möglich. Die Aufräumarbeiten laufen. Ein Update folgt seitens des Landes vorraussichtlich morgen.

Gewitter erreichen Salzburg und Oberösterreich

Am Abend zogen die Gewitter über Bayern weiter ostwärts und erreichten Salzburg sowie das Innviertel in Oberösterreich. Dort warnte Skywarn Austria vor Sturmböen, kräftigem Starkregen mit möglichen lokalen Überflutungen, Hagel mit einer Größe von bis zu drei Zentimetern sowie häufigen Blitzschlägen.

Abschwächung im weiteren Wetterverlauf erwartet

Nach aktuellem Stand ziehen die Gewitter weiter in Richtung Osten beziehungsweise Nordosten. Im Laufe der Nacht wird jedoch mit einer allmählichen Abschwächung der Unwetter gerechnet. Trotzdem kann es entlang der Zugbahn weiterhin lokal zu intensiven Niederschlägen, kräftigem Wind und einzelnen Hagelschauern kommen.

Wetterausblick für Montag

Nach einem überwiegend sonnigen Start steigen die Temperaturen Montag auf 30 bis 39 Grad. Am Nachmittag nimmt vor allem entlang des Alpenhauptkamms sowie in den Alpen die Gewitterneigung zu. Dort sind örtlich kräftige Hitzegewitter mit Starkregen möglich. Mehr dazu liest du hier: Gewitter in Österreich: In diesen Regionen wird am Montag gewarnt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.08.2026 um 21:28 Uhr aktualisiert