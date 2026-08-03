Erfolgsautorin Monika Helfer nach tragischem Sturz verstorben

Die österreichische Literatur verliert eine ihrer bedeutendsten Stimmen: Die vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin Monika Helfer ist am Sonntag (2. August) im Alter von 78 Jahren an den Folgen eines bösen Sturzes verstorben. Mit ihren einfühlsamen Romanen über Familie, Verlust und Erinnerung erreichte die Vorarlbergerin ein Millionenpublikum. Die Nachricht von ihrem Tod wurde am Sonntag vom Hanser Verlag bekannt gegeben.

Später Durchbruch mit Familiengeschichte

Geboren wurde Monika Helfer 1947 in Au im Bregenzerwald. Ihre Kindheit in einfachen Verhältnissen prägte viele ihrer Bücher. Immer wieder setzte sie sich mit Themen wie Herkunft, familiären Beziehungen, Verlust und der Suche nach Identität auseinander. Ihre größten Erfolge feierte sie in den letzten Jahren. Mit der autobiografisch geprägten Trilogie „Die Bagage“, „Vati“ und „Löwenherz“ begeisterte sie Leserinnen und Leser im gesamten deutschsprachigen Raum. Darin verarbeitete sie ihre eigene Familiengeschichte und machte persönliche Erinnerungen zu großer Literatur. Auch ihr späterer Roman „Die Jungfrau“ knüpfte an diese Spurensuche an. Bereits 2018 wurde ihr Roman „Oskar und Lilli“ unter dem Titel „Ein bisschen bleiben wir noch“ verfilmt.

Persönliche Schicksalsschläge prägten ihr Werk

Privat musste Helfer schwere Verluste verkraften. Sie und ihr Ehemann, der Schriftsteller Michael Köhlmeier, verloren 2003 ihre Tochter Paula bei einem Unfall. Dieses einschneidende Erlebnis floss später ebenfalls in ihr literarisches Schaffen ein. Das Paar lebte viele Jahre in Hohenems und Wien und galt als eines der bekanntesten Schriftstellerpaare Österreichs.

Zahlreiche Auszeichnungen

Für ihr literarisches Lebenswerk wurde Monika Helfer vielfach geehrt. Erst heuer erhielt sie die Carl-Zuckmayer-Medaille für ihre Verdienste um die deutsche Sprache. Bereits zuvor war sie unter anderem mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet worden. Gemeinsam mit Michael Köhlmeier erhielt sie zuletzt außerdem den Bruno-Kreisky-Preis für das Lebenswerk.

Große Trauer in Österreich

Der Tod der Autorin löste in Österreich große Bestürzung aus. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig würdigte Helfer als eine der prägenden Persönlichkeiten der österreichischen Gegenwartsliteratur. Er erklärt: „Mit ihrer unverwechselbaren Sprache und ihrer besonderen Art des Erzählens schuf sie Werke, die weit über Österreich hinaus gelesen und geschätzt werden. Ihr literarisches Schaffen hat die österreichische Literatur nachhaltig bereichert.“ Auch Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler hob hervor, dass Helfer es wie kaum eine andere verstanden habe, persönliche Erinnerungen und Familiengeschichten in eindrucksvolle Literatur zu verwandeln.

„Das einfache Leben mit Eleganz und Würde“

Und auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigt sich tief betroffen. „Wenige konnten das einfache Leben mit so viel Eleganz und Würde wiedergeben wie Monika Helfer. Ihre einfühlsame Stimme hat die österreichische Literatur mit jedem Buch mehr bereichert“, erklärt er in den sozialen Medien. Der Kultursprecher der Grünen, Werner Kogler, sprach ebenfalls von einem großen Verlust für Österreich. Helfers Werk werde weit über ihren Tod hinaus Bestand haben. „Ihre Werke haben gezeigt, wie kraftvoll Literatur sein kann. Mit ihrem Tod verliert Österreich eine große Schriftstellerin“, so Kogler.