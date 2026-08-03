Warnstufe rot für diese Regionen: Enorme Hitze steuert auf Höhepunkt zu

Für die kommenden beiden Tage, Dienstag und Mittwoch, gibt die GeoSphere Austria für Wien, das nördliche Burgenland und den Nordosten Niederösterreichs die höchste Hitzewarnstufe aus.

Die Temperaturen gehen im Osten Österreichs teils nicht unter 25 Grad - auch nicht in der Nacht.

Die Temperaturen gehen im Osten Österreichs teils nicht unter 25 Grad - auch nicht in der Nacht.

Extreme Temperaturen erfordern extreme Maßnahmen. Daher haben sich die Meteorologen der GeoSphere Austria dazu entschieden, für den Nordosten Österreichs am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. August 2026, die höchste Hitzewarnstufe auszurufen. In den kommenden beiden Tagen gilt für Wien, den Norden des Burgenlands und den Nordosten Niederösterreichs damit Warnstufe rot.

©GeoSphere Austria Im Nordosten Österreichs wird vor der extremen Hitze in rot gewarnt.

Hitzewelle steuert auf Höhepunkt zu

„Die aktuelle Hitzewelle in Österreich steuert auf ihren Höhepunkt zu“, heißt es dazu seitens der GeoSphere Austria. Laut der Vorhersageabteilung wird es eben vor allem am Dienstag und Mittwoch in Ostösterreich extrem heiß, dabei könnte auch der Allzeit-Temperaturrekord aus dem Jahr 2013 (40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich) fallen. Bereits zwei Mal dieses Jahr war man nur ganz knapp daran vorbeigeschrammt – und hat erstmals seit Aufzeichnungsbeginn in einem Juni und einem Juli die 40-Grad-Marke überschritten.

Heiße Nächte im Osten Österreichs

Die Regionen, für die die rote Hitzewarnung nun konkret ausgerufen wird, sind: Wien, das Weinviertel, das Nordburgenland inklusive dem Seewinkel, das Wiener Becken und St. Pölten Stadt. Ausschlaggebend für die rote Hitzewarnung ist dabei nicht nur die enorme Hitze unter tags mit möglichen Rekordtemperaturen sondern auch der Umstand, dass es in den Nächten kaum abkühlen wird. „Voraussichtliche Temperaturminima von 24 bis 27 Grad verdeutlichen dies. Auch außerhalb der Städte sind Temperaturen um 23 Grad und darüber möglich“, so die Experten.

Das raten die Experten jetzt: direktes Sonnenlicht meiden und Kinder vor der Sonne schützen

verbaute und versiegelte Plätze, wo es keinen Schatten gibt, meiden

nicht in der heißesten Tageszeit (zwischen 12 und 16 Uhr) hinausgehen

Vorhänge und Jalousien schließen sowie Fenster vorwiegend in der Nacht bzw. in den kühlen Morgenstunden öffnen

große Anstrengungen vermeiden und körperliche Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgenstunden oder in den Abend verlagern

luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung tragen

kühl duschen oder kalte Arm- oder Fußbäder nehmen

ausreichend und regelmäßig trinken (zwei bis drei Liter pro Tag) – dabei am besten Wasser, ungesüßten Tee oder mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte

leichte Nahrung und keinesfalls Alkohol konsumieren

Hitzewelle schwächt sich erst am Freitag etwas ab

Bereits am Montag, 3. August 2026, erwarten die Österreicher bis zu 39 Grad, auch am Donnerstag wird es vor allem im Osten noch einmal richtig heiß. „Erst am Freitag sollte sich die Hitzewelle etwas abschwächen, mit Temperaturen bis maximal 33 Grad“, so die GeoSphere Austria abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.08.2026 um 10:26 Uhr aktualisiert