Lotto-Ziehung: Drei Österreicher sind jetzt knapp 100.000 Euro reicher

Obwohl der Lotto-Sechser am Sonntag, 2. August 2026, nicht geknackt wurde, können sich doch drei Österreicher über einen Gewinn von jeweils knapp unter 100.000 Euro freuen. Hier bei uns erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst.

Drei Österreicher dürfen sich nach der Lotto-Ziehung über je etwas weniger als 100.000 Euro freuen.

Drei Österreicher dürfen sich nach der Lotto-Ziehung über je etwas weniger als 100.000 Euro freuen.

Um 1,2 Millionen Euro ist es bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 2. August 2026, gegangen. Während bei der Mittwoch-Ziehung davor der Sechser geknackt wurde, blieb das Geld am Sonntag im Topf. Die Zahlen 5, 16, 18, 26, 36 und 39 waren in der Kombination auf keinem der mitspielenden Tippscheine, wie die Österreichischen Lotterien nun berichten. Damit geht es am kommenden Mittwoch, 5. August 2026, um einen Jackpot und 1,5 Millionen Euro. Der sechste von sechs gespielten Quicktipps brachte einem Oberösterreicher zumindest einen Fünfer mit Zusatzzahl. Bei ihm oder ihr fehlte nur die Zahl 18, dennoch ist der Schein knapp 98.000 Euro wert.

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Kein LottoPlus-Sechser, 500.000 Euro wurden aufgeteilt

Um viel Geld – jeweils 500.000 Euro – wäre es bei den beiden LottoPlus-Ziehungen gegangen. Doch keiner der beiden Sechser konnte geknackt werden, womit das Geld auf die Fünfer aufgeteilt wurde. In der ersten Ziehung konnten sich dadurch 42 Personen über jeweils etwas mehr als 13.000 Euro freuen, bei der zweiten Ziehung waren es 82 LottoPlus-Fünfer. Jeder von ihnen bekommt nun knapp 6.700 Euro.

Zwei Joker-Sechser bekommen jeweils mehr als 99.000 Euro

Der Joker hatte damit die einzigen beiden Hauptgewinne zu verzeichnen. Gleich zwei Österreicher hatten die sechs richtigen Zahlen am Schein und bekommen jeweils etwas mehr als 99.000 Euro. Die beiden Gewinne gehen nach Vorarlberg bzw. an einen Spielteilnehmer, der via win2day an der Sonntagsziehung teilgenommen hat. In der folgenden Infobox findet ihr die Gewinnzahlen der Ziehung.