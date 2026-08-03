Extreme Hitze in Österreich: Karten zeigen, wo 40 Grad möglich sind

Die aktuelle Hitzewelle, die bereits einen 40er-Tag gebracht hat, erreicht nun ihren Höhepunkt. Während die 40-Grad-Marke am Montag wohl knapp noch nicht geknackt wird, wird es am Dienstag und Mittwoch vermutlich so weit sein.

In den kommenden beiden Tagen erreicht die aktuelle Hitzewelle, die am vergangenen Freitag, 31. Juli 2026, bereits den ersten Juli-40er in der österreichischen Messgeschichte gebracht hat, ihren Höhepunkt. Experten erwarten zwei Tage mit stellenweise 40 Grad in Österreich, der Allzeitrekord aus dem Jahr 2013 (Anmerkung: 40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg, Niederösterreich) könnte nun auch fallen. Die GeoSphere Austria hat für den gesamten Nordosten Österreichs daher auch eine rote Hitzewarnung in den beiden Tagen ausgegeben. Alles dazu hier: Warnstufe rot für diese Regionen: Enorme Hitze steuert auf Höhepunkt zu.

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Wo es in Österreich jetzt am heißesten werden soll

Wo wird es aber jetzt wie warm? Einen Anhaltspunkt dazu liefert jetzt die österreichische Unwetterzentrale. Zwei Karten zeigen dabei, wo in Österreich in den kommenden beiden Tagen welche Temperaturen erwartet werden. Die Karte stimmt dabei mit den roten Hitzewarnungen der GeoSphere Austria quasi komplett überein, vor allem der Nordosten ist von den möglichen 40ern betroffen. Doch auch in vielen anderen Regionen sind die Temperaturen hochsommerlich und nahe der 40-Grad-Marke. Die Meteorologen der österreichischen Unwetterzentrale sind sich jedenfalls sicher, dass „einige Temperaturrekorde fallen dürften“. Immerhin: „Danach gehen die Temperaturen zwar zurück, bleiben aber weiter auf hochsommerlichem Niveau.“

©UBIMET | Sowohl am Dienstag… ©UBIMET | …als auch am Mittwoch dürfte die 40-Grad-Marke fallen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.08.2026 um 12:42 Uhr aktualisiert