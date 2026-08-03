9 Standorte: Kosmetik-Unternehmen insolvent, sperrt jetzt wohl zu

Über das Vermögen der LJ Cos GmbH wurde ein Konkursverfahren beantragt. Bei der Antragsstellerin handelt es sich um ein Kosmetik-Unternehmen mit insgesamt neun Studios in Österreich.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichtet befinden sich die Studios unter der Bezeichnung „Iconic Nails“ in der Schweglerstraße 20 (Wien), im G3 Shopping Resort Gerasdorf (NÖ), in der Westfield Shopping City Süd (NÖ), im Donau Zentrum (Wien), in den City Arkaden Klagenfurt (Kärnten), im Columbus Center (Wien), in der Millenium City (Wien), in der Shopping City Seiersberg (Steiermark) sowie in der PlusCity (OÖ). Noch ist unklar, wie viele Mitarbeiter und Gläubiger von der Insolvenz betroffen sind. Die Gesamtverbindlichkeiten liegen jedenfalls bei rund 200.000 Euro, so der AKV. Betroffen seien unter anderem das Finanzamt und der Vermieter.

Erwartete Einnahmen sind ausgeblieben

Die Gründe für das Abgleiten in die Pleite werden auf eine negative Entwicklung des Geschäftsganges zurückgeführt. Nach den Angaben im Insolvenzantrag sind laut AKV die erwarteten Einnahmen ausgeblieben, sodass die laufenden Ausgaben nicht mehr bedient werden konnten. Die Antragstellerin hat laut den vorliegenden Unterlagen einer Schließung des Unternehmens bereits zugestimmt. Eine Unternehmensfortführung wird also nach aktuellem Stand nicht angestrebt.