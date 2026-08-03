Tanken in Slowenien: Das sind die neuen Preise an der Zapfsäule

Tanktouristen aus Österreich aufgepasst: Benzin wird in Slowenien günstiger, der Diesel-Preis steigt etwas an. Wir haben die neuen Preise für dich.

Erst letzte Woche kam es zu der Nachricht, dass das Tanken in Slowenien wieder günstiger wird. Für Österreicher, die dafür gerne ins Nachbarland fahren, war dies eine freudige Nachricht. Am heutigen Montag, dem 3. August 2026, ab Mitternacht, gibt es wieder neue Preise.

Tankpreise in Slowenien

Diese Preise gelten ab Mitternacht an den slowenischen Tankstellen: Benzin verbilligt sich um zwei Cent auf 1,583 Euro pro Liter. Bisher lautete der Preis 1,603 Euro. Diesel wird im Vergleich zur Vorwoche etwas teurer: Ab Mitternacht gilt der Preis von 1,882 Euro, das entspricht einem Plus von 5,4 Cent. Bisher waren es 1,828 Euro.

Treibstoffart Preis Vorwoche Slowenien Neuer Preis Slowenien Benzin 1,603 €/l 1,583 €/l Diesel 1,828 €/l 1,882 €/l

Tanken in Slowenien: Jede Woche legt der Staat die Preise fest

Die slowenische Regierung legt jede Woche einmal die Kraftstoffpreise fest – außer an Autobahntankstellen. Somit gelten jeden Dienstag neue Preise an den Zapfsäulen. Mit dieser Maßnahme sollen die Gewinnmargen der Tankstellen begrenzt und starke Preisschwankungen abgefedert werden. Im Juni kam es jedoch zu einer Änderung in Bezug auf die Gewinnspanne der Kraftstoffhändler: Die Regierung hat die maximale Profitmarge sowohl für Benzin als auch für Diesel auf 0,115 Euro pro Liter angehoben, wodurch die Händler wieder mehr an den Treibstoffen verdienen können.