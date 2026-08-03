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Das Bild auf 5min.at zeigt den Bodensee.
Ein Tauch-Unfall hat am Bodensee zwei Todesopfer gefordert.
Bodensee
03/08/2026
Tragödie!

Tödlicher Tauch-Unfall im Bodensee: Zwei Personen gestorben

Ein schrecklicher Unfall hat sich am Bodensee in der Nähe von Überlingen (Deutschland) ereignet. Zwei Menschen sind dabei verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Wie die Deutsche Wasserschutzpolizei nun mitteilte, hat sich der schreckliche Unfall bereits am Sonntag, 2. August 2026, in der Nähe der deutschen Mittelstadt Überlingen ereignet. Dort waren eine 46-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann tauchen und sind laut Polizeibericht an einem Tauchplatz in eine Tiefe von knapp 80 Metern abgestiegen. Doch dann leiteten sie plötzlich einen Notaufstieg ein. Warum? Das ist unklar. Während der Mann noch im Wasser bewusstlos wurde, schaffte es die Frau zwar an Land, hat aber dort dann das Bewusstsein verloren. Für beide Taucher kam jede Hilfe zu spät. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.

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