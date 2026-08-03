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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt ein Gewitter und die Sonne inklusive Hitze.
Rekordverdächtige Hitze im (Nord-)Osten und Gewitter im Bergland prägen den Dienstag.
Österreich
03/08/2026
Am 4. August

40 Grad und Gewitter: Karten zeigen, was Österreicher am Dienstag erwartet

Neben extrem heißen Temperaturen von bis zu 40 Grad werden am Dienstag neuerlich Gewitter zum Thema - und zwar vor allem im Bergland, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(210 Wörter)
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Sehr heiß bis extrem heiß. So liest sich die Temperaturprognose der GeoSphere Austria für den Dienstag, 4. August 2026. Dabei scheint vielerorts den ganzen Tag die Sonne, die extreme Hitze betrifft vor allem den Osten. Auf mehreren Karten kann man sehen, was die Österreicher so in den kommenden beiden Tagen temperaturtechnisch genau erwartet: Extreme Hitze in Österreich: Karten zeigen, wo 40 Grad möglich sind. Unter anderem wurde von den Wetterexperten auch die höchste Warnstufe (rot) für quasi den gesamten Nordosten ausgerufen. Und das zurecht: Die Temperaturen erreichen nach frühen 16 bis 25 Grad Höchstwerte von 33 bis 40 Grad. Bereits am Montag wurde ja schon der 40er – zum vierten Mal in diesem Jahr – geknackt: 40,1 Grad! Hier war es in Österreich am Montag am heißesten.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die rote Hitzewarnung im Nordosten Österreichs.
©GeoSphere Austria |
Für Teile Österreichs wurde die rote Hitzewarnung ausgerufen.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Hitzekarte für Dienstag
©UBIMET |
Und das mit gutem Grund, hat es doch sowohl am Dienstag…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Hitzekarte für Mittwoch.
©UBIMET |
…als auch am Mittwoch wohl 40 Grad und mehr.

Gelbe Gewitterwarnung für Teile Österreichs ausgerufen

Zusätzlich wird von der GeoSphere Austria stellenweise – und vor allem im Westen und der Mitte des Landes – vor Gewittern mit der gelben Warnstufe gewarnt. In der Prognose heißt es: „Nur im Bergland, besonders in der Landesmitte gibt es am Nachmittag wieder lokale Schauer und Gewitter.“ Und der Wind passt sich daran an, weht er doch abseits von Gewittern nur schwach bis mäßig.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Gewitterwarnung der GeoSphere Austria für Dienstag.
©GeoSphere Austria
Vor allem im Westen des Landes und der Landesmitte wird am Dienstag vor Gewittern gewarnt.
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