2,8 Promille am Steuer: SPÖ-Politiker ist nun Schein los

Ein schwerer Verkehrsunfall im Bezirk Lilienfeld (Niederösterreich) endete für einen Mann im Krankenhaus. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein SPÖ-Gemeinderat, soll mit rund 2,8 Promille hinter dem Steuer gesessen haben.

Am Abend des 31. Juli ereignete sich auf der Landesstraße L5197 im Gemeindegebiet von Kaumberg (Bezirk Lilienfeld) ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Baden war kurz vor 22 Uhr von der B18 kommend in Richtung St. Corona am Schöpfl unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen kam.

Entgegenkommendes Auto kippte auf die Seite

Am Steuer des zweiten Fahrzeugs saß ein 46-jähriger Mann aus Wien. Durch die Wucht der Kollision wurde dessen Auto auf die rechte Fahrzeugseite geschleudert. Der Lenker erlitt Verletzungen und musste nach der Erstversorgung in das Landesklinikum Lilienfeld eingeliefert werden. Der Wagen des 65-Jährigen kam nach dem Crash von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Er selbst blieb nach bisherigen Informationen unverletzt.

Alkotest ergab rund 2,8 Promille bei Politiker

Wie die Polizei mitteilte, verlief ein beim 65-Jährigen durchgeführter Alkotest positiv. Das Messergebnis lag bei rund 2,8 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Der Alkoholtest des verletzten 46-Jährigen fiel hingegen negativ aus. Laut Informationen der Tageszeitung Heute handelt es sich bei dem 65-Jährigen um einen geschäftsführenden SPÖ-Gemeinderat aus dem Bezirk Baden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.