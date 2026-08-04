Warnung vor extremer Hitze: Hier herrscht heute Warnstufe Rot

Die Hitzewelle erreicht heute und morgen ihren nächsten Höhepunkt, Experten schließen sogar einen neuen österreichischen Temperaturrekord nicht aus. Für Teile des Landes gilt eine rote Hitzewarnung.

Unter dem Einfluss eines massiven Hochdruckgebiets und subtropischer Warmluft erreicht die Hitzewelle in Österreich am heutigen Dienstag (4. August) ihren nächsten Höhepunkt. Die GeoSphere Austria hat für Teile Niederösterreichs, Wiens und des Burgenlands die rote Hitzewarnstufe ausgegeben. Doch nicht nur dort wird es richtig heiß: Für große Teile des übrigen Landes gilt eine orange oder gelbe Warnung.

Fällt heute der nächste Hitzerekord?

Laut der GeoSphere werden heute 33 bis 40 Grad erreicht – die höchsten Werte im Osten Österreichs. In Wien dürfte erneut die 40-Grad-Marke geknackt werden, doch auch im Burgenland und im östlichen Niederösterreich sind 36 bis 40 Grad möglich. Die Modelle des Wetterdiensts Tauernwetter rechnen sogar mit noch heißeren Temperaturen: „Nach den aktuellen Modellberechnungen von heute Früh (ICON-D2) gehen wir davon aus, dass der österreichische Allzeitrekord von 40,5 Grad (aufgestellt 2013) voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages, allerspätestens morgen, gebrochen wird“, so David Kaufmann von tauernwetter.at. Die aktuellen Modellberechnungen sehen in Teilen Niederösterreichs und Wiens 40 bis 41 Grad. Auch im Burgenland könnte erstmals in der Messgeschichte die 40-Grad-Marke überschritten werden.

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Kärnten und Steiermark kommen ebenfalls ins Schwitzen

Auch im Süden bleibt es hochsommerlich heiß. In Kärnten scheint den ganzen Tag die Sonne, vielfach ist der Himmel wolkenlos. Nur vom Mölltal bis zur Turrach kann sich laut Prognosen der GeoSphere vereinzelt ein Wärmegewitter entwickeln. Die Temperaturen steigen auf 30 bis 37 Grad. In der Steiermark werden 32 bis 38 Grad erwartet. Erst am späteren Nachmittag sind in der westlichen Obersteiermark einzelne lokale Wärmegewitter möglich, der Großteil des Bundeslandes bleibt jedoch trocken. Im Westen Österreichs nimmt die Gewitterneigung dagegen etwas zu. Vor allem zwischen dem Arlberg und dem Salzkammergut können sich ab Mittag einzelne Gewitter entwickeln.

Neue Kategorie: „Grausam heiße Tage“

Die Meteorologen sprechen von historischen Ausmaßen. Während bisher Sommertage (ab 25 Grad), Hitzetage (ab 30 Grad) und Wüstentage (ab 35 Grad) unterschieden wurden, verweist Tauernwetter auf eine neue Kategorie, die in Japan bereits verwendet wird: den „grausam heißen Tag“ für Temperaturen ab 40 Grad. Genau solche Werte werden in Österreich nun an mehreren Tagen hintereinander erwartet.

Tropennächte in acht von neun Landeshauptstädten

Zur extremen Tageshitze kommen belastende Nächte hinzu. In acht von neun Landeshauptstädten wurden in der Nacht auf Dienstag Tropennächte registriert, so Kaufmann. Besonders außergewöhnlich war die Wiener Innenstadt mit einer Tiefsttemperatur von 25,1 Grad. Lediglich Klagenfurt verfehlte eine Tropennacht mit 19,8 Grad knapp.

GeoSphere warnt vor Gesundheitsgefahr

Die GeoSphere Austria weist darauf hin, dass die außergewöhnliche Hitze den Körper stark belastet. Mögliche Folgen sind erhöhte Körpertemperatur, Schwäche, Müdigkeit sowie im Extremfall Schwindel oder Verwirrtheit, häufig ausgelöst durch Dehydrierung. Die Experten empfehlen deshalb, ausreichend zu trinken, körperliche Anstrengungen während der heißesten Tageszeit zu vermeiden und möglichst schattige oder gekühlte Orte aufzusuchen. Besondere Aufmerksamkeit sollte Kindern, älteren Menschen und anderen besonders gefährdeten Personen gelten.