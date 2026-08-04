„Sogar 41 Grad möglich“: GeoSphere Austria verschärft Hitze-Prognose

40,1 Grad heiß – und damit so heiß wie noch nie in Wien – war es am Montag, 3. August. Dieser Rekord könnte aber bereits am heutigen Dienstag, 4. August, fallen. Und so wie es aktuell ausschaut, dürfte da auch der allgemeine Hitzerekord von 40,5 Grad aus dem Jahr 2013 geknackt werden. Die Meteorologen der GeoSphere Austria haben ihre Prognose nämlich nun verschärft und erklären: „Laut unseren Wettermodellen sind für heute Dienstag sogar 41 Grad möglich.“

Schon zur Mittagszeit an mehreren Stationen über 38 Grad

Und die aktuellen Temperaturen (Stand 12.10 Uhr) zeigen das ebenfalls bereits deutlich, dass etwas im Busch ist. So hat es etwa an vier Stationen (Pottschach, Wiener Neustadt, Wien Stammersdorf, Bad Deutsch-Altenburg) schon 38 Grad oder mehr. In Pottschach wurde damit auch der August-Rekord schon gebrochen, dieser lag vor dem heutigen Dienstag bei 37,9 Grad und wird nun auf mindestens 38,5 Grad ansteigen. Was man bei derartiger Hitze unbedingt beachten sollte und welche Regionen am stärksten betroffen sind, erfahrt ihr hier: Warnstufe rot für diese Regionen: Enorme Hitze steuert auf Höhepunkt zu.