Hitze in Österreich: 40 Grad wieder geknackt – und es wird wohl noch heißer

Nachdem in diesem Jahr bereits vier Mal die 40-Grad-Marke geknackt wurde - unter anderem am gestrigen Montag -, war es am heutigen Dienstag das fünfte Mal so weit. Die Spitzenwerte und alles weitere hier bei uns.

Die GeoSphere Austria hat bereits am Montag, 3. August 2026, für Dienstag und Mittwoch eine rote Hitzewarnung im Nordosten Österreichs ausgerufen. Grund dafür sind die extremen Temperaturen, die uns erwarteten. Alles dazu auch hier: Warnstufe rot für diese Regionen: Enorme Hitze steuert auf Höhepunkt zu. Und das nicht zu Unrecht, wie sich nun zeigt. Die 40-Grad-Marke wurde nämlich sehr früh am Tag schon geknackt. Und laut der Meteorologen könnte es heute sogar noch um einiges heißer werden: „Sogar 41 Grad möglich“: GeoSphere Austria verschärft Hitze-Prognose.

Allzeitrekord wird wohl am Dienstag fallen

Zuerst wurde die 40-Grad-Marke am Dienstag übrigens laut Daten der GeoSphere Austria bei der Messstation in Wien-Stammersdorf geknackt. Dort hatte es um 13.40 Uhr 40,2 Grad – so heiß war es in Wien davor noch nie. Es ist aber freilich zu erwarten, dass noch einige Stationen folgen werden. Und anhand der Prognosen scheint es nur noch eine Frage von Minuten oder Stunden zu sein, ehe auch der Allzeitrekord von 40,5 Grad aus dem Jahr 2013 (Bad Deutsch-Altenburg) ausgelöscht wird. Es zeichnet sich jedenfalls schon klar ab, dass der 4. August 2026 ein Tag für die Geschichtsbücher werden könnte. Wie lange dieser Hitzerekord hält, wird sich erstmals am morgigen Mittwoch dann zeigen. Auch an diesem Tag prognostizieren die Experten 40 Grad und mehr.