Hitzerekord geknackt: So heiß wie hier war es in Österreich noch nie

Ostösterreich stöhnt unter der aktuellen Hitze. Bereits am Montag hatte es in Wien etwa über 40 Grad, vor kurzem war es dann soweit: Der 13 Jahre alte Hitzerekord wurde geknackt.

Wir schreiben den 4. August 2026. 13 Jahre, nachdem zum ersten und bis Juni 2026 auch einzigen Mal in Österreichs Messgeschichte die 40-Grad-Marke geknackt wurde, wurde nun auch der Rekord von damals überboten. 40,5 Grad hatte es am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich), nun waren es mehr. Und es sind gleich zahlreiche Hitzerekorde gepurzelt.

Österreichs Hitze-Top-10 am Dienstag

Den Hitzerekord hat als erstes Wien-Stammersdorf mit unglaublichen 40,8 Grad überboten (Stand 14.40 Uhr), wie Daten der GeoSphere Austria nun zeigen. Gleichzeitig ist es noch möglich, dass die Temperaturen im Tagesverlauf auch noch einmal ansteigen werden, Meteorologen halten auch die 41 Grad für nicht ausgeschlossen. Sollte das tatsächlich geschehen, wird am heutigen Dienstag freilich ein Stück österreichischer Wettergeschichte geschrieben.

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Wird Hitze-Rekord schon am Mittwoch wieder geknackt?

Ob dieser Rekord nun genau so lange wie der Alte halten wird, darf bezweifelt werden. Tatsächlich scheint es möglich, dass bereits am Mittwoch, 5. August 2026, die Temperaturen wieder in derartige Höhen schießen werden. Für den Mittwoch waren in den letzten Tagen stets ähnliche Höchstwerte prognostiziert wie für den Dienstag. Mehr dazu unter anderem auch hier: Extreme Hitze in Österreich: Karten zeigen, wo 40 Grad möglich sind.

Temperaturen begeben sich ab Freitag auf „normales“ Sommer-Niveau

Noch einmal stellenweise richtig warm wird es dann am Donnerstag, ehe die Temperaturen zurückgehen. Abkühlung kommt dann in Form von „normalen“ Sommertemperaturen rund um bzw. teilweise knapp über der 30-Grad-Marke. Die GeoSphere Austria prognostiziert derzeit für Freitag und Samstag etwa Höchstwerte von 23 bis 32 Grad, wobei es im Osten des Landes am heißesten wird. Dementsprechend gehen auch die Wetterwarnungen bis zum Wochenende deutlich zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2026 um 14:57 Uhr aktualisiert