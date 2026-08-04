Hitze-Hammer: Dieser Ort hat die 41-Grad-Marke geknackt

Es sind extreme Hitze-Szenen, die sich aktuell in Österreich abspielen. Nachdem am Dienstag, 4. August 2026, bereits der 13 Jahre alte Hitzerekord geknackt worden ist, wurden die Geschichtsbücher nun komplett umgeschrieben.

Fünf Mal in diesem Jahr und sechs Mal insgesamt wurden mit Stand Dienstag, 4. August 2026, die 40 Grad an zumindest einer von Österreichs offiziellen Messstationen überboten. Ein komplett neuer Meilenstein wurde vor wenigen Minuten nun aber ebenfalls gesetzt: Erstmals überhaupt zeigte ein Thermometer an einer der Stationen einen 41er an – gemessen in Wien-Stammersdorf um 15.10 Uhr, wie Daten der GeoSphere Austria nun zeigen. Dort hatte es zu dem Zeitpunkt genau 41,0 Grad.

Hitzerekord deutlich überboten

Das ist freilich ein neuer Hitzerekord in Österreich. Der „alte“ Rekord aus dem Jahr 2013, der im niederösterreichischen Bad Deutsch-Altenburg (40,5 Grad) aufgestellt worden ist, ist damit um mindestens einen halben Grad überboten worden. Ob es heute noch heißer werden könnte, werden die kommenden Minuten zeigen. Ebenfalls heißer als der alte Rekord ist es in Langenlebarn (Niederösterreich) mit 40,6 Grad. Immerhin noch über 40 Grad hat es derzeit in jenem Ort, wo der alte Rekord aufgestellt worden ist. In Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich) hat es Stand 15.10 Uhr 40,2 Grad. Mehrere weitere Wiener Stationen, St. Pölten, Stockerau und Gänserndorf liegen aktuell noch knapp unterhalb der 40-Grad-Marke.

Hält neuer Hitzerekord nur einen Tag lang?

Extreme Temperaturen wird es aber wohl auch am Mittwoch geben. Auch für diesen Tag sind 40 Grad und mehr angesagt. Wie lange der am Dienstag neu aufgestellte Rekord schließlich also halten wird, wird sich unter anderem am morgigen Mittwoch bereits herausstellen. Wo vor der extremen Hitze seitens der GeoSphere Austria sogar mit der roten Warnstufe gewarnt wird und welche Handlungsempfehlungen die Experten geben, erfahrt ihr hier: Warnstufe rot für diese Regionen: Enorme Hitze steuert auf Höhepunkt zu.